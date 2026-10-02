CCISF: après neuf ans, Sandra Rossignol passe le flambeau

Après neuf ans, la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord, Sandra Rossignol, quitte ses fonctions pour entreprendre un nouveau défi. La directrice générale adjointe, Marlène Gaudreault, assumera l'intérim.

Mme Rossignol occupera, dès le 1er novembre, le nouveau poste créé par la compagnie minière First Phosphate, c'est-à-dire la direction, stratégies affaires publiques. En entretien avec le 92,5 Ma radio d’Ici Sandra Rossignol s’est dite fière et satisfaite de ce que la Chambre de commerce a accompli dans les dernières années.

« Ce fut tellement une belle expérience. Je suis dans ma 10e année, et je pensais vraiment fêter mes 10 ans à la direction de la Chambre…mais il y a une opportunité qui s'est présentée. Et quand les opportunités se présentent dans la vie, bien, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, donc il faut forcément en fermer une. Donc je fermerai celle de la Chambre de commerce mercredi prochain. Et jeudi, ma collègue Marlène Gaudreault sera en poste comme PDG par intérim pour une période de six mois. Par la suite ce sera sûrement sa nomination officielle »

La compagnie First Phosphate a pour sa part officialisé vendredi matin l’arrivée de Mme Rossignol au sein de son équipe, dans un poste qu’on pourrait penser qu’il a été créé spécialement pour elle, en tant que « Directrice, stratégies affaires publiques ».

« Humblement, un poste designé pour les besoins de l'entreprise, mais aussi en lien avec ce que je pouvais apporter pour la région. Et c'est ça que je veux faire. C'est une décision pleinement réfléchie, puis c'est en vraiment en lien avec mes valeurs: la transition verte, les grands projets, les retombées pour notre région. Je continue mon engagement là pour la région dans ce nouveau rôle-là dans l'équipe de First phosphate ».

Mme Rossignol continue d'assumer ses fonctions actuelles jusqu'au mercredi prochain 7 octobre. Elle sera ensuite du côté de First phosphate dans ses nouvelles responsabilités dès le 1er novembre prochain.