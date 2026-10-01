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Bienvenue à Saguenay

Le 01 octobre 2026 à 10 h 34
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

La Ville de Saguenay veut implanter des enseignes à sept entrées principales du territoire afin de souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Un appel d’intérêt est lancé aux artistes professionnels inscrits dans la banque de la Ville afin qu’ils soumettent leur candidature et leurs idées.

La Ville de Saguenay dispose d’un budget d’un million de dollars pour réaliser le projet.

Les différentes œuvres ne seront pas toutes installées en même temps. Une enseigne de grande taille et trois autres plus petites seront priorisées.

Les enseignes seront implantées à sept endroits stratégiques sur le territoire, soit à Laterrière, le long de la route 175 à la hauteur du lac Pouce; sur le boulevard Martel en direction de Saint-Honoré, à deux emplacements; à La Baie, sur la route 170 à la frontière de Saint-Félix-d’Otis; à Shipshaw, à la frontière de Saint-Ambroise; à La Baie, sur la route 381 en direction de Charlevoix; ainsi qu’à la sortie ouest, le long de la route 170 à Jonquière, en direction de Larouche.

Les présidents des trois arrondissements, le maire Luc Boivin et le président de la Commission des arts, de la culture, du patrimoine et du communautaire, Daniel Tremblay-Larouche, seront les membres qui composeront le comité de sélection des œuvres. Deux spécialistes en arts et deux représentantes de la division Arts, culture et bibliothèques de la Ville prendront également part au processus.

Finalement, un deuxième comité formé d’élus prendra la décision finale sur l’œuvre choisie.

La Ville vise un concept original qui saura représenter le territoire et durer dans le temps.

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