62e Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean

C’est ce jeudi 1er octobre que démarre pour quatre jours la 62e édition du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’événement revient pour une deuxième année consécutive à Place Centre-Ville Jonquière, dans les anciens locaux de Nordia au 2e étage. Une belle brochette d’activités et d’auteurs attend les visiteurs, qu’on pense à Dany Turcotte, India Desjardins, Carole Laure, Patrice Godin, Réjean Tremblay et aussi Michel Jean, pour ne nommer que ceux-là.

« Dany Turcotte sera présent vendredi, et on ramène notre « Soirée sagesse et littérature », avec un rabais de 25 % pour les 60 ans et plus. En termes d’auteurs, Michel Jean revient nous voir, après une disette de quelques années. Il donnera plusieurs séances de dédicaces, et sera aussi en entrevue sur la scène principale le samedi après-midi », de nous préciser la directrice générale de l’événement, Virginie Gagnon.

Malgré un site qui un nouveau site qui a complètement ravi les visiteurs l’an dernier, il y avait lieu pour l’organisation d’apporter quand même quelques améliorations. « Nous avons amélioré la configuration pour que ce soit encore plus fluide pour les visiteurs . Plus de 130 stands, avec plus de 350 éditeurs présents, 360 auteurs, avec des livres, des bandes dessinées, des albums pour tous les goûts ».

Côté entrevues, plusieurs sont au programme pendant les quatre jours, de même que des tables rondes sur la scène principale. Au chapitre des nouveautés, Mme Gagnon mentionne des albums réalisés en langage signé. « Pour ceux qui viennent avec leurs enfants ou petits-enfants, on a vraiment beaucoup de belles lectures de contes. Et nous avons ajouté deux lectures de contes en collaboration avec l’Association québécoise pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA). Des albums vont être aussi signés en LSQ (langue des signes du Québec). On va inviter les petits à apprendre aussi quelques signes ».

Des activités connexes au Salon du livre sont d’ailleurs déjà débutées. Qu’on songe notamment aux 25 rencontres prévues partout dans la région. « Ce mercredi soir, Patrick Senécal est en rencontre en bibliothèque à Saint-Félicien, alors que Lisa-Marie Gagnon est à Roberval. Et jusqu'à samedi, plusieurs rencontres « hors les murs » se font avec des auteurs du salon », d’ajouter Mme Gagnon. On peut obtenir plus de détails sur la programmation du 62e Salon du livre au salondulivre.ca