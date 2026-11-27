Avec moi, d’autres journalistes de La Pige ont joué le jeu et enfilé leurs baskets. Présenté aux médias jeudi dernier, le Centre Pickleball Saguenay a ensuite proposé deux journées de portes ouvertes gratuites pendant la fin de semaine. Le complexe de Jonquière a accueilli ses premiers clients le lundi 16 novembre.

Pour l’occasion, j’ai embarqué quelques vaillants journalistes de la rédaction de La Pige afin de nous mêler à la nouvelle vague d’adeptes du pickleball. Depuis 2022, Pickleball Canada estime que le nombre de pratiquants a augmenté de 80 % en quatre ans. Le Québec compterait 432 000 joueurs en 2026.

Première étape : effectuer ma réservation. C’est possible en ligne, sur le site du complexe, mais cela nécessite la création d’un compte. Encore plus rapide : un simple coup de fil permet de réserver un terrain pour le soir même. Un coup de chance, puisqu’il n’en restait qu’un de disponible sur les huit, compte tenu de l’affluence pour ce lancement. Près de 400 membres seraient déjà inscrits à l’année.

Un chiffre qui ne tient pas compte des joueurs occasionnels, comme nous. Le centre offre la possibilité de réserver un créneau d’une ou deux heures pour jouer en simple ou en double. À la caisse, comptez 11,50 $ de l’heure par personne en double et 23 $ en simple. Un tarif qui comprend également le prêt du matériel.

En plus des terrains, le complexe comprend un espace bar et une boutique spécialisée. « Les locaux sont incroyables, vraiment hyper grands et hyper clean », s’enthousiasme Juliette, journaliste à La Pige. Les installations sont situées au sein du Centre Jonquière, du côté du boulevard du Royaume.

Avant de rejoindre les vestiaires tout équipés, avec douches et casiers, mieux vaut connaître les règles du jeu. « C’est du tennis mélangé avec du ping-pong. On sert en diagonale et, dans la zone bleu pâle près du filet, il est interdit de faire une volée », explique Félix, un employé.

Adapté à tous

Le matériel ressemble à celui de n’importe quel sport de raquette, avec quelques particularités. Au pickleball, la raquette n’est pas composée de cordage, mais possède une surface pleine et plane. Quant à la balle jaune, elle est en plastique perforé.

Son rebond très lent permet de limiter les erreurs. Même si l’adversaire frappe fort, la balle arrive à une vitesse raisonnable. À l’inverse, frapper fort ne signifie pas nécessairement envoyer la balle plusieurs pieds derrière la ligne.

« C’est facile à prendre en main, même si le toucher de balle est un peu particulier au début », raconte mon collègue Lucas. « C’est un sport qui est vraiment bien adapté à tous. Pas besoin d’avoir un bon niveau pour t’amuser », conclut Juliette.

Bilan : un sport à découvrir sans prise de tête, plutôt abordable et accessible dans des locaux très confortables. Le Centre Pickleball Saguenay est ouvert tous les jours, de 7 h à 23 h.