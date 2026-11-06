Le jeu de l'heure dans les cours d'école

Un nouveau jeu gagne en popularité dans les cours d’école, le Gaga-Ball. Ce jeu de ballon, qui connaît un essor grandissant, est devenu un incontournable des récréations dans les établissements qui disposent des installations nécessaires pour y jouer.

Le Gaga-Ball s’apparente au ballon-chasseur. Le principe est simple, éliminer ses adversaires en les touchant avec un ballon et être le dernier joueur encore en lice à la fin de la partie.

Les joueurs prennent place dans une arène fermée, généralement de forme octogonale. Au début de la partie, ils se positionnent le dos contre les parois en attendant la mise en jeu du ballon. Ils doivent ensuite frapper celui-ci avec la main pour tenter de toucher leurs adversaires sous les genoux. Un joueur est éliminé s’il est atteint par le ballon sous les genoux, s’il envoie le ballon à l’extérieur de l’arène ou s’il touche le ballon deux fois consécutives sans que celui-ci ait touché une paroi ou un autre joueur avant sa deuxième touche.

Au Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, 6 des 25 écoles disposent d’une structure de Gaga-Ball. La première a été aménagée à l’école Jeanne-Mance-Pie XII, à Saint-Prime, à l’initiative de la municipalité. Le concept a retenu l’attention de l’équipe du Service des ressources matérielles du Centre de services scolaire, qui l’a ensuite ajouté aux options proposées aux établissements. Il s’agit d’une belle alternative aux jeux classiques de cours d’école que les élèves jouent depuis la nuit des temps.

Un jeu prisé

Dans les écoles qui possèdent une telle installation, le jeu suscite un vif engouement auprès des élèves. À l’heure des récréations, il n’est pas rare de voir près d’une vingtaine de jeunes se rassembler dans l’arène pour participer à une même partie. Même qu’à certains endroits, notamment au service de garde de l’école Monseigneur Bluteau de Saint-Félicien, un horaire doit être fait afin que tous les groupes puissent y jouer.

Au CSS de la Jonquière, aucune école ne dispose de structure de gaga-ball, et il n’y a pas de plan pour le moment d’en installer. Ça ne veut pas dire que le jeu n’est pas populaire à Saguenay, puisque de nombreuses écoles du CSS des Rives-du-Saguenay ont des installations de gaga-ball. Et selon la responsable aux communications, les élèves adorent ce nouveau jeu. Au CSS Lac-Saint-Jean, il n’a pas été possible d’obtenir les informations.

À voir si ce nouveau jeu de cours d’école gagnera encore en popularité prochainement et se répandra dans plus d’établissements scolaires.