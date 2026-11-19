La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord a rassemblé une centaine d’entrepreneurs, de politiciens et d’acteurs régionaux à l’Hôtel Le Montagnais, ce jeudi 19 novembre, afin d’évaluer le potentiel du commerce maritime et ses retombées possibles sur la vitalité et l’économie de la région.

Pour Carl Laberge, président-directeur général du Port de Saguenay, ce rassemblement représentait une occasion importante de faire prendre conscience aux acteurs régionaux de l’ampleur du potentiel maritime de la région.

« On est une région maritime importante factuellement, mais dans la région, j’ai l’impression qu’on a de la misère à reconnaître cet avantage-là et on ne se présente pas assez de cette manière. Pourtant, je vais le dire, on gagnerait énormément à le mettre davantage en valeur. »

Selon lui, ce type de rassemblement représente également une occasion de réfléchir aux différentes façons de mettre ce potentiel à profit collectivement.

« Avec un événement comme ça, c’est une belle fenêtre pour être capable de passer des messages, de se mettre en valeur, mais le plus important, c’est de voir où ça va nous mener dans le futur et comment on serait capable d’en profiter de façon collective. C’est super important, ce genre d’événement-là, et ça serait à répéter », ajoute-t-il.

La matinée a été marquée par deux conférences portant notamment sur l’importance de la géopolitique et les données économiques actuelles de la région. Un panel de discussion a également réuni différents acteurs afin de dégager des pistes d’action concrètes pour faire de la voie maritime du Saguenay un levier de croissance, de productivité et d’ouverture sur de nouveaux marchés au cours des prochaines décennies.

D’autre part, l’événement était également l’occasion de souligner trois anniversaires importants pour la région, soit le 100e anniversaire du Port de Saguenay, les 100 ans de présence de Rio Tinto dans la région ainsi que les 20 ans des croisières internationales à Saguenay.

Bien que le Saguenay ait su tirer avantage de son territoire, il serait encore loin d’avoir atteint son plein potentiel.

Selon Mathieu St-Pierre, président-directeur général de la Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes), qui a pris la parole lors de l’événement, le Saguenay serait la région du Québec présentant le plus grand potentiel maritime.

« Le Saguenay coche toutes les cases. Vous avez de la disponibilité, une zone industrialo-portuaire qui est en plein développement, une proximité qui réduit passablement le coût des infrastructures et, ce que d’autres ports n’ont pas, la capacité de prendre de l’expansion. Quand on regarde les ports de Montréal, de Québec et de Trois-Rivières, ils sont en plein centre-ville et encerclés. Ici, vous avez la possibilité de prendre de l’expansion et d’accueillir plein de choses, que ce soit dans le domaine des minéraux critiques, de la défense ou de la diversité économique. Ce sont des atouts importants et une occasion unique. »

Sans pouvoir prédire l’avenir, les gens d’affaires présents à l’événement s’entendent toutefois pour dire que ce qui fera réellement la différence au cours des prochaines années sera la capacité des acteurs du milieu à travailler ensemble et à transformer les possibilités en retombées concrètes pour les entreprises.