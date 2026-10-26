Le Canada et l’Union européenne se donnent rendez-vous à Montréal

Le Canada accueillera à Montréal, les 29 et 30 octobre prochains, un Sommet Canada-Union européenne visant à faire progresser un nouveau partenariat stratégique entre Ottawa et Bruxelles.

« Depuis un an et demi, le Canada et l'Union européenne travaillent avec diligence et détermination pour établir un nouveau partenariat ambitieux, un partenariat qui mettra à profit nos forces complémentaires et apportera davantage de certitude, de sécurité et de prospérité des deux côtés de l'Atlantique », a affirmé le cabinet du premier ministre Mark Carney dans un communiqué de presse.

Selon Ottawa, le moment est particulièrement propice à un approfondissement des relations avec l’Union européenne, qui dispose d’un vaste marché, d’importantes capacités de recherche et d’un solide secteur manufacturier. En retour, le Canada entend mettre à contribution ses ressources énergétiques, ses minéraux critiques ainsi que son expertise dans des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les technologies quantiques, l’aérospatiale et les services financiers.

Le gouvernement canadien soutient que ce futur partenariat pourrait générer des retombées concrètes pour les citoyens et les entreprises des deux côtés de l’Atlantique. Ottawa évoque notamment un accroissement des choix offerts aux consommateurs, une réduction des coûts de certains produits, l’ouverture de nouveaux débouchés à l’exportation pour les entreprises canadiennes et européennes, ainsi que davantage de possibilités de mobilité pour les jeunes souhaitant étudier, travailler ou vivre à l’étranger.

Une alliance renouvelée

Depuis son arrivée au pouvoir, le premier ministre Mark Carney a multiplié les initiatives pour renforcer les relations du Canada avec ses partenaires européens. Il est notamment devenu le premier dirigeant non européen à participer à un Sommet de la Communauté politique européenne. Le mois dernier, lors d’une allocution devant le Parlement européen à Strasbourg, en France, il avait présenté sa vision d’une alliance renouvelée entre le Canada et l’Union européenne.

« Le monde est devenu plus dangereux et plus polarisé. Face à cette réalité, le Canada et l'Union européenne mettent en commun leurs forces - de manière résolue, systématique et rapide - pour bâtir une nouvelle alliance ambitieuse. Une alliance qui renforcera notre résilience, car elle nous permettra d'offrir de nouvelles possibilités à nos citoyens et de donner à ces derniers les moyens d'agir par eux-mêmes. Une alliance suffisamment solide pour que personne ne puisse nous dicter nos choix, et suffisamment ouverte pour que d'autres puissent s'y joindre. », a déclaré Mark Carney.

Le projet de rapprochement a également pris une nouvelle dimension en septembre dernier lorsque la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a évoqué la possibilité de faire du Canada le premier « membre associé » de l’Union européenne. Les contours d’un tel statut demeurent toutefois à définir. Mark Carney a accueilli favorablement cette ouverture, tout en précisant que le Canada ne cherche pas à devenir membre à part entière de l’UE.

Le sommet à venir s’appuie d’ailleurs sur les avancées réalisées lors de la dernière rencontre Canada-UE, tenue le 23 juin 2025 à Bruxelles. À cette occasion, les deux parties avaient lancé le nouveau Partenariat stratégique UE-Canada pour l’avenir et signé un Partenariat de sécurité et de défense. Ces ententes avaient établi les bases d’une coopération accrue dans les domaines du commerce, de l’énergie, des technologies, de la défense et de la sécurité.

Le rendez-vous de Montréal devrait ainsi permettre aux deux partenaires de préciser les contours de cette nouvelle alliance et de définir les prochaines étapes d’un rapprochement appelé à prendre une importance croissante dans un contexte international en pleine transformation.