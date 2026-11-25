La municipalité de Petit-Saguenay dénonce les nombreux obstacles administratifs qui ralentissent la réalisation d’un projet d’une dizaine de logements abordables, un dossier sur lequel elle travaille depuis maintenant cinq ans.

Selon des informations rapportées par Radio-Canada, le projet s’est heurté à plusieurs difficultés liées à l’arrimage de différents programmes gouvernementaux. Dès les premières étapes, la municipalité souhaitait développer une offre variée comprenant des logements de type 3 ½, 4 ½ et 5 ½ afin de répondre aux besoins des familles, des couples et des personnes seules. Toutefois, elle s’est fait indiquer que les unités prévues devaient correspondre à une typologie précise déjà établie par le gouvernement.

« Nous avons consacré beaucoup de temps, d'énergie et de ressources à faire avancer ce dossier, mais les programmes gouvernementaux se révèlent particulièrement mal adaptés à la réalité des petites municipalités. », a souligné dans une publication Facebook Philôme La France, le maire de Petit-Saguenay.

Les défis administratifs ne se sont pas arrêtés là. La municipalité ne possédait pas le terrain visé pour la construction de l’immeuble et celui-ci n’était pas desservi par les infrastructures d’eau potable. Or, un programme gouvernemental permet de financer les réseaux d’aqueduc et d’eaux usées destinés à soutenir de nouveaux projets résidentiels abordables, mais celui-ci exige que le financement des logements soit déjà confirmé avant de pouvoir être accordé.

« Pour financer la construction de nouveaux logements, on nous exigeait notamment que les infrastructures d'eau soient déjà présentes sur place, alors que le programme qui permet de financer ces infrastructures pour desservir de nouveaux logements abordables exige pour sa part que le financement des logements soit déjà assuré... », a ajouté le maire.

Assurer la vitalité de la communauté

Cette situation complique considérablement l’avancement du projet, alors que les besoins en habitation sont pressants dans la communauté d’environ 650 habitants. Le taux d’inoccupation des logements privés y est actuellement nul, ce qui limite la capacité d’accueil de nouveaux résidents et freine le développement de la municipalité.

« Nous avons besoin de nouveaux arrivants pour assurer la vitalité de notre communauté. En milieu éloigné, l'économie résidentielle est l'un des principaux moteurs de développement. Chaque nouveau ménage contribue à faire vivre nos commerces, à renouveler les bénévoles de nos organismes, à maintenir les services comme l'école et le CLSC, à fournir de la main-d'œuvre aux entreprises et à ouvrir la porte à de nouveaux repreneurs et promoteurs. », souligne Philôme La France.

Des changements demandés

Malgré les embûches rencontrées, Petit-Saguenay affirme ne pas abandonner le projet. La municipalité explore actuellement différentes solutions pour faire avancer le dossier. Des discussions sont notamment en cours avec la MRC du Fjord-du-Saguenay afin d’évaluer la possibilité de mettre en place une approche régionale avec d’autres municipalités.

L’administration municipale examine également des avenues de collaboration avec des sociétés immobilières privées. Elle nourrit par ailleurs l’espoir que le gouvernement apportera des changements aux programmes existants afin de simplifier les démarches et d’accélérer la réalisation de projets de logements abordables en milieu rural.

« J’ai récemment fait parvenir une lettre à la ministre responsable de l'Habitation. Nous y demandons notamment un meilleur arrimage des programmes, un financement plus prévisible et des outils adaptés aux réalités des communautés rurales. », conclut le maire.