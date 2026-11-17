Le Souper de crabe de Sclérose en plaques Canada – Saguenay a connu un important succès le samedi 7 novembre à l’Hôtel Le Montagnais de Chicoutimi. Pour cette 38e édition, quelque 500 participants se sont réunis afin de soutenir les personnes vivant avec la sclérose en plaques dans la région.

L’événement-bénéfice a permis d’amasser une somme de 100 000 $, un montant qui servira à appuyer les activités de SP Canada – Saguenay auprès des personnes atteintes de la maladie et de leurs proches dans le Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay.

Les fonds recueillis contribueront notamment au maintien et au développement de services et d’activités adaptés aux besoins des personnes vivant avec la sclérose en plaques et à leurs proches. Ils permettront également de soutenir diverses initiatives visant à favoriser le mieux-être et à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par cette maladie.