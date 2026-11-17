Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Simon-Pierre Savard-Tremblay, s'est engagé à entreprendre un dialogue avec les Premières Nations et les Inuit afin de mettre en place une offre de cours portant sur les langues et les cultures autochtones dans les écoles primaires et secondaires du Québec.

L'annonce a été faite en marge du Forum sur les droits linguistiques des Premières Nations et les bonnes pratiques en revitalisation linguistique, organisé par le Comité régional des langues ancestrales de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.

Cette démarche sera menée conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale et s'inscrit dans un effort plus large du gouvernement péquiste visant à élaborer une vision à long terme pour la protection, la valorisation et la revitalisation des langues ancestrales des Premières Nations et des Inuit du Québec.

Selon le ministre, cette initiative permettra non seulement de mieux faire connaître les cultures autochtones auprès des jeunes Québécois, mais aussi de contribuer à la préservation de patrimoines linguistiques souvent fragilisés.

« La protection des langues et des cultures en contexte minoritaire est un combat qui touche toutes les nations du Québec. Je suis persuadé que les combats de la nation québécoise et des Premières Nations et des Inuit ne s'opposent pas, et qu'il faut mettre nos forces en commun et se soutenir mutuellement pour atteindre nos objectifs et préserver durablement nos patrimoines. Je suis ravi d'entamer mon mandat avec une initiative aussi prometteuse que celle-ci, et je remercie tous nos partenaires autochtones qui rendent sa mise sur pied possible. », a déclaré Simon-Pierre Savard-Tremblay.