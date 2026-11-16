La friperie Chez Vincent, située dans l’ancien presbytère de l’église Saint-Édouard à La Baie, devra quitter ses locaux en février 2027. La décision a été confirmée jeudi par la Fabrique Saint-Alphonse, propriétaire de l’immeuble, qui a informé la Société de Saint-Vincent-de-Paul–Saint-Alexis de la résiliation de son bail.

« Nous avons été informés de la décision de la Fabrique de mettre fin à notre bail. Nous comprenons et respectons leurs préoccupations concernant la sécurité, la protection et la préservation de leur bâtiment. Nous étions également conscients, depuis un certain temps, que nos locaux étaient devenus trop petits pour répondre adéquatement aux besoins grandissants de notre organisme. », souligne l’organisme dans un communiqué.

Ce déménagement était toutefois envisagé depuis un certain temps. Selon les informations rapportées par Radio-Canada, la Ville de Saguenay souhaitait une relocalisation de l’organisme en raison de préoccupations liées à la sécurité et à la conformité du bâtiment. Un incident récent a notamment ravivé les inquiétudes alors qu’un conteneur de dons de vêtements a pris feu. L’installation ne respectait plus les normes en vigueur puisqu’elle se trouvait trop près de l’édifice.

Le conseiller municipal et président de l’arrondissement de La Baie, Raynald Simard, affirme que le Service de sécurité incendie signale depuis plusieurs années des problématiques touchant la conformité du bâtiment. Les préoccupations concernent notamment certains escaliers ainsi que le respect du Code national du bâtiment.

Malgré cette relocalisation, la friperie devrait conserver ses activités dans le secteur de Port-Alfred. La Ville de Saguenay étudie actuellement un nouveau local qui permettrait à l’organisme de poursuivre sa mission à proximité de son emplacement actuel. Le futur site ne sera toutefois pas l’église Saint-Édouard, où un projet de bibliothèque est déjà en développement.

Le déménagement pourrait également apporter certains avantages à la clientèle. Les nouveaux locaux offriraient un meilleur accès aux personnes à mobilité réduite et permettraient possiblement d’élargir les heures d’ouverture de la friperie.