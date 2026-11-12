Actualités

 Temps de lecture : 58s

Sondage Pallas Data : le PQ cause de l’insatisfaction

Le 12 novembre 2026 à 09 h 00
Par André Deschênes - CKAJ

Il n’y a pas forcément de lune de miel parfaite entre les électeurs et le gouvernement du Parti Québécois. Un sondage Pallas Data, commandé par Qc125, révèle que 51 % des répondants québécois sont insatisfaits des premiers pas du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon, contre 24 % de satisfaits.

Réalisée le 7 novembre 2026 auprès de 1 094 répondants québécois, l’enquête place néanmoins le Parti québécois en tête des intentions de vote avec 31 %, devant le Parti libéral à 28 %, le Parti conservateur à 21 %, Québec solidaire à 13 % et la CAQ bonne dernière à 5 %. 

Auprès de l’électorat francophone, le Parti libéral progresse, mais le PQ reste seul au sommet, avec 35 % des appuis. Qc125 souligne toutefois qu’il est encore très tôt pour juger les mesures gouvernementales : ce sondage constitue un point de référence. 

Ce qui veut dire tout de même qu’à environ trois semaines de la rentrée parlementaire, selon les résultats de ce sondage, le Parti québécois (PQ) entame son mandat avec un taux de satisfaction particulièrement bas. Et cette insatisfaction est aussi marquée chez les hommes que chez les femmes, dans toutes les tranches d’âge, ajoute La Presse. 

Les choses vont toutefois un peu mieux du côté du Fédéral, alors que le gouvernement de Mark Carney affiche actuellement un taux de satisfaction de 59 % – contre 30 % seulement d’insatisfaits, selon les chiffres de Qc125.  

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Jour du Souvenir à Place du Citoyen : sobre et solennel
Publié à 8h32

Jour du Souvenir à Place du Citoyen : sobre et solennel

C’est par un début de journée grisâtre qu’on a rendu hommage mercredi matin à Saguenay aux soldats morts au combat et aux vétérans qui se sont battus pour la liberté des générations qui leur ont succédé. La cérémonie du Jour du Souvenir a eu tôt fait de rassembler une imposante foule aux abords de l’hôtel de ville, à la Place ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Où déménagera la Société Historique du Saguenay ?
Publié à 8h00

Où déménagera la Société Historique du Saguenay ?

La Ville de Saguenay a déposé un appel de propositions dans le but de trouver un local adapté aux archives de la Société Historique de Saguenay. Une nouvelle étape dans ce processus de déménagement, alors que l’option de l’ancienne école Sainte-Thérèse à Arvida avait été envisagée. L’organisme mise sur un appel d’offres, de ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Diner des anciens élus : Luc Boivin établit un pont entre le passé et le présent
Publié hier à 15h00

Diner des anciens élus : Luc Boivin établit un pont entre le passé et le présent

Est-ce parce qu’elle est désireuse d’établir un pont entre les anciens élus de Saguenay et les nouveaux? Toujours est-il que la ville de Saguenay tiendra le mercredi 18 novembre prochain la 1e édition de ce qu’elle appelle “Le Dîner des Anciens élus”. Le rassemblement particulier se tiendra au Centre de congrès Delta Marriott ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES