First Phosphate veut faire mentir les chiffres

Le projet Bégin-Lamarche de First Phosphate avance à bon train, selon le vice-président exécutif de l’entreprise, David Dufour, les activités de la mine pourraient bien débuter avant les 15 ans théoriquement nécessaires au lancement d’un projet minier.

« Depuis l’été dernier on a beaucoup avancé », assure David Dufour. First Phosphate travaille présentement à terminer son étude de faisabilité qu’elle souhaite livrer en début d’année prochaine comme prévu initialement. D’ici l’hiver prochain, l’entreprise aura également déposé son étude d’impact environnemental.

« Ça va nous permettre d’aller vers un BAPE et éventuellement les étapes de permis et de décrets gouvernementaux », indique-t-il.

Selon lui, le projet avance dans les temps : « On avait un agenda assez agressif quand on est arrivés il y a quelques années, on nous disait qu’au Québec ça nous prenait 15 ans pour faire une nouvelle mine. Pour l’instant, je pense qu’on tend à démontrer qu’on est capables de faire les choses plus rapidement et aussi bien », assure-t-il.

En plus des sites de gisements Bégin-Lamarche et du lac à l’Orignal, First Phosphate envisage la création de deux usines : une usine d’acide phosphorique serait installée au port de Saguenay tandis qu’une autre servirait à la fabrication de cathodes pour des batteries au lithium fer phosphate.

Avancer plus vite

L’industrie minière souhaite obtenir des réponses plus rapides de la part du gouvernement provincial concernant le processus d’évaluation des projets afin de rendre les sites fonctionnels plus rapidement. Selon David Dufour, le nouveau gouvernement péquiste semble vouloir aller dans ce sens : « On a une belle ouverture de la part du nouveau gouvernement, du caucus régional des députés. Mme la ministre régionale est venue nous visiter il y a deux mois, on a pu lui montrer l’évolution », assure-t-il.

En ce qui concerne le contexte économique actuel avec notre voisin américain, M. Dufour est loin d’être inquiet puisque l’entreprise fait principalement affaire avec les marchés européens. « Il faut quand même garder l’œil ouvert, pour nous autres la situation aux États-Unis est temporaire. Un jour, on va revenir à des relations normales », précise-t-il.