Un trou de 2,6 M$ à combler pour la STS l’année prochaine

La Société de transport de Saguenay (STS) fera face à un manque de 2,6 M$ pour son budget de 2027. Pour le moment, des pistes de solutions sont mises de l’avant pour dévoiler un scénario gagnant au conseil de Ville dans les prochaines semaines.

Selon le Quotidien, un déficit anticipé de 580 000 $ est déjà prévu pour l’année 2026, notamment dû à une hausse du prix du diésel pour les autobus et une baisse d’achalandage de près de 10%. Pour le directeur général de la STS, Frédéric Michel, l’offre du transport adapté est également un enjeu, puisque la subvention gouvernementale provinciale accordée à ce programme a été gelée. La STS s’attend alors à devoir assumer des pertes de 300 000 $ par an sur trois ans, soit 900 000 $.

La porte-parole du cabinet du maire, Agathe Cagin, confirme de son côté que la STS dévoilera à la Ville trois scénarios dès la semaine prochaine. Finalement, la présidente du conseil d’administration de la société de transport et conseillère municipale, Joan Simard, souligne que la politique internationale les rattrape et que le gouvernement pourrait faire un autre fonds d’urgence. Elle précise que la STS ne peut pas réduire l’utilisation de ses autobus, ni changer ses circuits, déjà optimisés. La présidente espère donc que le gouvernement va aider les sociétés de transport partout dans la province.