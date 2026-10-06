Jimmy Bouchard élu dans Jonquière

L’ancien conseiller municipal et candidat pour le Parti Québécois vient d’être élu député de Jonquière ce soir, avec 36,31 % des voix au moment d’écrire ces lignes.

Jimmy Bouchard a obtenu 10 534 voix, soit 773 de plus que son principal adversaire Yannick Gagnon de l’équipe Christine Fréchette Coalition Avenir Québec. Les deux candidats se sont livré une chaude lutte dans la circonscription puisque les résultats sont restés serrés presque tout le long du dépouillement.

« Le plus stressant, c'est le moment entre 8 h et 8 h 30. Le moment où il y a le premier dépouillement et qu'on voit les premiers résultats arriver. On était un petit peu derrière au début », confie le député fraîchement élu. Il ajoute d’ailleurs qu’il s’attendait à un résultat très serré : « Dans le cas de Yannick, il y avait une force qui était beaucoup plus grande que celle de son parti, on l'a vu. Les projections, je pense, considèrent peu ou considèrent mal la force d'un député sortant. »

L’ancien conseiller municipal s’est aussi réjoui de la victoire de son parti dans la région. « On a un caucus régional qui va être fort, qui va être mobilisé, qui va être efficace », assure-t-il. Tout comme Marie-Karlynn Laflamme dans Chicoutimi, il ne souhaite pas se prononcer sur son rôle au sein du gouvernement. « Mon rôle premier, ce sera d'être député de Jonquière, de servir la population de Jonquière. Pour le reste, honnêtement, je ne suis vraiment pas là », a-t-il dit en entrevue.