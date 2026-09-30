Un possible relancement du laminoir d’Arvida ?

En visite dans la région, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a pris le temps de visiter l’ancien laminoir Novelis, situé sur la rue Fay à Arvida avec les propriétaires de l’endroit et ses députés régionaux. Le Bloc serait-il alors intéressé par un relancement de ce site, fermé en 2012 ?

En entrevue avec le Quotidien, le chef bloquiste souligne que tout projet permettant de préserver le Canada contre les humeurs protectionnistes du gouvernement américain mérite qu’on lui accorde de l’intérêt.

Les députés bloquistes régionaux, Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe, ainsi que leur chef ont été impressionnés par les installations de Novelis. Une mise à niveau sera nécessaire, précise M. Blanchet, mais le projet part avec une longueur d’avance face aux projets de construction de laminoirs neufs, notamment grâce à une rentabilité.

Le chef bloquiste sait qu’un projet de construction pour un laminoir neuf coûterait très cher et ne serait pas rentable en raison de la concurrence chinoise, mais précise qu’un projet qui repose sur un laminoir qui existe déjà et qui ne nécessite qu’une mise à niveau pour les équipements en place est autre chose.

Le Bloc prévoit maintenant collaborer avec le gouvernement fédéral pour lancer ce projet, si les analyses et les études confirment qu’il est possible de relancer le laminoir. Yves-François Blanchet précise qu‘il existe différents outils à Ottawa qui permettent de soutenir financièrement le projet et il y en a également au Québec.

Il profite également de la situation pour inviter le nouveau député de Chicoutimi-Le Fjord, Daniel Gobeil, à démontrer qu’il est assis à la table.

Mentionnons que le laminoir d’Arvida a été construit en 1971 au coût de 17 M$. Il avait à l’époque la capacité de laminer 150 000 tonnes métriques d’aluminium par année et générait 150 emplois.

Il a été la propriété d’Alcan jusqu’à sa vente au géant américain du laminage Novelis en 2005 et fermé en 2012.