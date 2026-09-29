Un shaputuan inauguré au Cégep de Chicoutimi

Le Cégep de Chicoutimi a salué à sa façon, 24 heures à l’avance mardi, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones. L’institution d’enseignement a mis en place sur sa cour intérieure un shaputuan, pour favoriser le dialogue entre autochtones et allochtones, ainsi que l’échange des cultures.

Ce lieu de rassemblement chaleureux et accueillant n’est pas sans rappeler aux non-initiés un traditionnel tipi indien, mais en beaucoup plus grand. Les gens peuvent donc s’y rencontrer, jaser, luncher, tout en se familiarisant avec certaines coutumes traditionnelles, et même y jouer de la musique.

« En fait, un shaputuan, c'est une grande tente traditionnelle innue qui servait traditionnellement quand les familles allaient chasser en forêt. chasser C'est vraiment un lieu de rassemblement, un lieu de partage, un lieu de transmission culturelle et c'est dans cet esprit-là qu'on le voulait au cégep de Chicoutimi », de nous expliquer le conseiller du volet autochtone du Cégep de Chicoutimi, Christophe Lévesque, qui nous en a donné ainsi sa perception et sa définition.

Demande étudiante

La mise en place du shaputuan résulte d’une demande faite par les 64 étudiants autochtones qui fréquentent le Cégep de Chicoutimi, de même que par les anciens étudiants autochtones de l’institution d’enseignement. Le shaputuan peut accueillir jusqu’à une quarantaine de personnes, du printemps jusqu’en automne. L’étudiante stagiaire à la vie étudiante du Cégep, Leyna Hervieux-Vollant, est originaire de la communauté de Pessamit sur la Côte-Nord. Elle se réjouit de l’instauration du shaputuan au Cégep de Chicoutimi.

« De voir le montage de tout ça, c’est chaleureux. On y a eu une rencontre d'équipe, c'était tellement agréable, je m’y sens bien. On m'a demandé mon avis pour savoir qu'est-ce qui manquait dans le shaputuan. Je leur ai dit ce que je pensais, ils ont ajouté du sapinage (N.D.L.R.: tapis de sapin). Et hier, on a fait une soirée sapinage! Honnêtement je m’y sentais tellement bien, je me sentais comme chez moi, l'odeur du sapin, la forêt...»

Terminant cette année son cours en Techniques de gestion et d’intervention en loisir, Leyna croit que les autres étudiants autochtones qui suivront dans le futur apprécieront eux aussi de profiter du shaputuan.

« Pensons aux personnes qui arrivent de grandes communautés de loin, comme à Natashquan, ou encore d’Unamen Shipu sur la Côte-Nord. Quelqu’un qui vient de loin, où ça prend plus que huit heures de route, du bateau, de l’avion pour venir ici. Je pense vraiment qu'ils vont plus avoir tendance à venir dans le shaputuan pour se ressourcer, parce que la famille, c'est comme ça les liens autochtones, c'est la famille le plus important, c'est aussi la forêt. Je pense vraiment qu'ils vont en profiter pour se ressourcer ici dans le shaputuan, puis ça va vraiment leur rappeler leur famille et des bons souvenirs ».

La directrice générale du Cégep de Chicoutimi, Karine Bouvette, salue avec joie la mise sur pied du shaputuan, cette dernière cadrant en tous points dans la mission et la thématique dont s’est dotée le Cégep. « Dans le fond, notre plan stratégique a pour grand thème « Ensemble », et c'est un peu ce que représente le shaputuan, dans le sens où ce qu'on souhaite, c'est de créer un espace pour pouvoir dialoguer, être ensemble, partager les cultures entre allochtones et autochtones », conclut-elle.

Mentionnons en terminant qu'en plus du shaputuan, les journalistes ont pu aussi se familiariser avec le t-shirt officiel lié au shaputuan (photo ci-dessus), et aussi à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones qui aura lieu mercredi. Le t-shirt de couleur orange, couleur de la thématique, comporte un magnifique dessin créé par l'artiste Pien Wapistan de Natashquan.