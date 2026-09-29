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Trump interdit l’importation de certains produits canadiens

Le 29 septembre 2026 à 09 h 08
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Depuis 0 h 01 aujourd’hui, le 29 septembre, le président des États-Unis, Donald Trump, a imposé des interdictions d’importation visant certains produits canadiens, intensifiant ainsi la guerre commerciale qui se poursuit actuellement entre les deux gouvernements. Parmi les produits concernés figurent notamment certaines boissons alcoolisées, des produits laitiers ainsi que des motocyclettes.

Cette prise de position constitue un moyen de pression de l’administration Trump afin de forcer le Canada à faire des concessions dans les négociations commerciales.

Le ministre du Commerce Canada–États-Unis, Dominic LeBlanc, s’est prononcé sur les derniers événements. Pour M. LeBlanc, protéger et soutenir les travailleurs, les agriculteurs, les familles et les entreprises canadiennes face à ces mesures demeure sa priorité absolue.

Des négociations commerciales avaient eu lieu le mois dernier, mais aucune n’a été concluante. Le Canada et les États-Unis considèrent tous deux que leur voisin a apporté des modifications de dernière minute qui ne convenaient pas à la conclusion d’une entente profitable.

Ces dernières restrictions pourraient avoir des répercussions importantes sur les secteurs concernés, mais elles ne devraient pas nuire de façon significative à l’économie globale du Canada à court terme.

« Je pense que ce qui va se passer, c’est que d’ici trois ou quatre semaines, ils viendront nous voir et diront : "Nous allons supprimer tous les droits de douane". Nous allons tout gagner », a déclaré Donald Trump.

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