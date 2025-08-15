Inauguration festive au stade des Voyageurs de Jonquière le 15 août

Le vendredi 15 août, le stade Richard-Desmeules de Jonquière s’apprête à vibrer au rythme d’une inauguration à la fois sportive et populaire, marquant la renaissance de l’antre des Voyageurs après plusieurs mois de travaux intensifs. Dès l’ouverture des portes en fin d’après-midi, les partisans et leurs familles découvriront un complexe entièrement repensé où chaque détail a été pensé pour allier confort et esthétisme.

Les collègues animateurs à CKAJ de la populaire émission Dans le Vestiaire, Michel Thiffault et Dominique Bolduc, ont même préparé pour l’occasion une émission qui sera fertile en émotions et en informations de toutes sortes.

Une journée prometteuse

Depuis la pause hivernale, l’enceinte vieillissante a laissé place à un véritable écrin moderne, doté désormais d’un terrain synthétique capable de résister aux caprices de la météo et d’un système de drainage optimisé pour assurer la tenue des rencontres quelles que soient les conditions. Les vestiaires ont été agrandis et réaménagés, offrant aux joueurs un espace de préparation digne des standards professionnels, tandis que le bâtiment principal arbore une façade remise à neuf et une billetterie plus fonctionnelle, pensée pour fluidifier l’accès au site.

Pour célébrer ce renouveau, les Voyageurs de Jonquière affronteront les Alouettes de Charlesbourg lors d’un match inaugural qui promet d’être bien plus qu’une simple joute sportive. Musique live, animations familiales et gourmands food trucks investissent les abords du terrain, transformant la soirée en véritable festival populaire. La mascotte du club fera résonner son énergie contagieuse dans les gradins, tandis que les plus jeunes pourront s’essayer à divers ateliers ludiques, plongeant chacun dans l’effervescence du baseball.

Aux normes modernes

Au-delà de la fête, cette inauguration constitue une étape cruciale pour le rayonnement du baseball amateur dans la région. L’investissement de plus de sept millions de dollars consenti par la Ville et les partenaires locaux témoigne d’une volonté partagée de soutenir la pratique sportive à tous les niveaux et de créer un lieu rassembleur au cœur de Jonquière. Dans ce décor flambant neuf, chaque lancer, chaque frappe et chaque acclamation prendra une saveur particulière, symbolisant la résilience et l’ambition d’une communauté soudée.

Les billets, mis en vente depuis quelques jours, s’écoulent rapidement. Les organisateurs invitent les amateurs à réserver leurs places sans tarder pour ne pas manquer le coup d’envoi prévu à 19 h, après un mot de bienvenue prononcé par les représentants municipaux et les dirigeants du club. À la nuit tombée, les projecteurs illumineront le nouveau terrain, donnant vie à une atmosphère chaleureuse où sport et festivité se mêleront jusqu’à la dernière manche.

Le 15 août s’annonce comme un des moments forts de l’été pour Jonquière, offrant à ses citoyens une occasion unique de renouer avec leur équipe sous le signe de la convivialité et de la fierté locale. Nous donnons rendez-vous à tous les amoureux du baseball pour écrire ensemble un nouveau chapitre de l’histoire des Voyageurs.