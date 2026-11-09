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Défi des espoirs de la LCH

Les Sags à pied d’œuvre pour accueillir les meilleurs espoirs de la LNH

Le 09 novembre 2026 - Modifié à 14 h 07 min
Par Janick Émond - Journaliste

L’organisation du Défi des Espoirs de la LCH le 1er décembre au Centre Georges-Vézina mobilise les Saguenéens de Chicoutimi sur plusieurs fronts. De l’accueil des joueurs et des recruteurs de la LNH à la transformation de l’aréna, sans oublier le retour rapide à la normale pour le prochain match local de l’équipe, il y a beaucoup de pain sur la planche. 

Accueillir les meilleurs espoirs du hockey junior canadien et américain ne se limite pas à préparer la glace pour une soirée de hockey. Pour les Saguenéens de Chicoutimi, la venue du Défi représente plusieurs semaines de préparation et une importante opération logistique qui se poursuivra jusque dans les heures précédant le prochain match local de l’équipe. 

« C’est beaucoup de logistique », résume Serge Proulx, directeur des opérations des Saguenéens. 

Les Saguenéens travaillent de concert avec la LCH pour coordonner les différentes étapes de l’évènement. Des rencontres hebdomadaires permettent aux deux organisations de faire le point sur les préparatifs, de préciser les besoins et de répartir les responsabilités. 

« On travaille main dans la main pour organiser l’évènement », souligne Serge Proulx, qui prévoit des échanges de plus en plus fréquents à mesure que le rendez-vous approche. 

Des joueurs aux recruteurs, tout doit être prêt 

Le Défi des espoirs réunira des joueurs susceptibles d’être repêchés dans la LNH en 2027. Plus de 250 recruteurs des équipes professionnelles sont attendus à Chicoutimi pour les observer. 

Cette présence nécessite une organisation qui dépasse largement les opérations habituelles d’un match des Saguenéens. Les joueurs arriveront le dimanche, s’entraîneront au Centre Georges-Vézina le lundi, puis disputeront la rencontre le mardi. 

Entre-temps, l’organisation devra s’assurer que tout est en place pour les accueillir, allant de l’hébergement, la nourriture et aux vestiaires et locaux adaptés à leurs besoins. Des espaces devront également être aménagés dans l’aréna pour les recruteurs, en plus de prévoir les accréditations destinées aux représentants des médias. 

Le travail se poursuivra jusque sur la surface glacée. Le logo central devra être remplacé par celui du Défi des espoirs, tandis que les commanditaires sur les bandes devront céder leur place à celles de la LCH. 

Une occasion de recevoir les meilleurs espoirs 

Au-delà des contraintes opérationnelles, les Saguenéens voient dans la tenue du Défi des espoirs une occasion de faire rayonner Chicoutimi dans le milieu du hockey. 

Après les émotions entourant la conquête du championnat la saison dernière, l’organisation espère offrir aux partisans une autre expérience marquante, cette fois en accueillant certains des joueurs qui pourraient faire le saut dans la LNH dans les prochaines années. 

« On est vraiment fiers d’accueillir un évènement de cette ampleur, d’avoir les meilleurs espoirs de la LNH au prochain repêchage qui seront chez nous », indique Serge Proulx. 

 

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