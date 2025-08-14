Intencité demeure ouvert malgré les difficultés

Après avoir traversé une période d’incertitude, le complexe sportif Intencité de Jonquière demeurera en activité. Le copropriétaire Pascal Bouchard a fièrement annoncé sur sa page Facebook que les dirigeants du complexe ont conclu une entente avec d’importants partenaires.

L’avenir des activités sportives qui s’y tiennent est donc assuré, mentionne-t-on, alors qu’un deuxième nouveau grand projet sera annoncé en septembre. Intencité, qui est un parc sportif et récréatif implanté à Jonquière depuis 2021, subissait depuis quelques temps certaines difficultés financières, au point où le principal créancier, la Caisse Desjardins de Beauport, avait saisi l’immeuble et avait fait appel au tribunal pour le vendre au printemps dernier. Les administrateurs avaient aussi reçu des préavis de vente sous contrôle de justice dans les derniers mois.

Le ciel semble donc redevenir plus clair au-dessus de la tête des gestionnaires. Le copropriétaire du complexe Intencité, Pascal Bouchard, a confié au 92,5 Ma radio d'Ici qu’on a réussi à trouver des gens de cœur qui acceptent de faire confiance à l’entreprise, et qui acceptent d’embarquer financièrement dans l’aventure.

Plus de détails concernant ce nouveau partenariat qui assure la survie du complexe seront dévoilés d’ici l’automne. Construit au coût de 10 millions de dollars sur le rang Saint-Antoine à Jonquière, Intencité accueille environ 2 500 membres, qui peuvent entre autres y pratiquer leur golf grâce à des simulateurs, jouer au dek hockey et au pickleball à chaque semaine. Le complexe offre aussi en location des salles pour des partys de toutes sortes pour les familles ou entreprises. La diversité de jeux qui y sont offerts attire les écoles et les clubs sociaux.

Pascal Bouchard confie que son complexe est une excellente échappatoire pour toute la population, et qu’il avait besoin de partenaires parce qu’Intencité, c’était aussi pour lui trop de potentiel, et que le tout devenait trop gros pour son frère Martin et lui qui en sont les propriétaires.