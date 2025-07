Un programme de Pilates sur appareil Reformer à Saguenay

Le Centre MajoSport, situé à Chicoutimi, bonifie son offre de services une fois de plus et innove. En effet, l’entreprise annonce le lancement de séances privées de pilates sur appareil Reformer, prévu pour le mois de septembre prochain. Cette initiative vise à répondre à une demande croissante pour des entraînements doux mais efficaces, misant sur la posture, la souplesse et la tonification musculaire.

« On concorde le tout actuellement, donc ce n’est pas ficelé encore. J’ai l’habitude d’amener des concepts nouveaux ici, dans la région. En constatant la demande et l’engouement que ça générait, c’est ce que j’ai eu envie de faire », partage celle qui est propriétaire de MajoSport depuis près de 12 ans, Marie-Josée Gravel.

Elle précise que le concept ne se déclinera pas sous forme de cours, mais bien sous forme de séances privées. Les gens intéressés devront d’abord se monter un programme, puis, ce sera à eux de décider à quels moments de la journée ou de la soirée ils désirent y aller. Un fonctionnement qui peut s’apparenter à celui d’une salle d’entraînement.

Mme Gravel veut surtout être certaine que la population adhèrera au concept, avant de dédier un local complet à la pratique du sport.

« C’est un projet embryonnaire, parce que je ne pense pas qu’au Saguenay, qu’une salle avec 12 Reformer, ce soit rentable pour le moment. Ça va être de l’adaptation. Il y aura donc quelques séances privées avec moi, pendant lesquelles on va apprendre les bases. Puis, les gens pourront y aller avec un code, de façon plus personnelle. Ils pourront aussi louer l’appareil et y aller deux, trois, ou quatre fois par semaine », indique-t-elle. La propriétaire spécifie par ailleurs que tout le monde est le bienvenu, homme ou femme.

Marie-Josée Gravel demeure confiante, et croit fortement que le pilates sera adopté par les Saguenéens, comme ces derniers ont souscrit aux différents cours de yoga chaud que proposent l’entreprise. Si bien qu’en janvier dernier, Mme Gravel et son équipe ont dû augmenter à 12 le nombre de tapis, passant de 22 à 35.

Le pilates, c’est quoi ?

Mais qu’est-ce que le pilates ? Il s’agit d’une série d’exercices qui renforcent les abdominaux, le dos, les jambes et les bras, en portant une attention particulière au rythme des respirations.

« Le pilates, c’est d’aller tonifier en profondeur, c’est d’aller travailler les stabilisateurs. C’est la base de tous les sports. Tout le monde devrait en faire », insiste-t-elle.

Pouvant être effectués au sol, à quatre pattes, debout ou sur divers appareils, les mouvements sont sans impact. Divers accessoires, comme des rouleaux de mousse ou des cerceaux, peuvent être utilisés pour varier les entraînements. Chez MajoSport, l’équipement de pilates qu’est le Reformer, sera accessible. Il s’agit d’un appareil ressemblant à un lit avec un chariot mobile, des ressorts et des sangles. Trois de ces machines seront mises à la disposition de la clientèle.

« Il va aussi y en avoir en milieu chaud, parce que je me spécialise là-dedans, notamment avec le yoga chaud. Il y a également une distinction à effectuer entre les deux pratiques, le yoga étant plus axé sur l’ouverture et la flexibilité. Ce pourquoi l’ajout du pilates va venir compléter le service déjà offert et le rendre encore plus bénéfique. »