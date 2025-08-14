Un homme poignardé à maintes reprises sur la rue Des Saules

Les agents du Service de police de Saguenay (SPS) ont été appelés sur la rue Des Saules, dans le quartier de la paroisse Saint-Raphaël à Jonquière en milieu de nuit mercredi. Cela est en lien avec un événement survenu vers 2 h 45 ce matin dans l’arrondissement Jonquière. Un homme d’une quarantaine d’années y a été poignardé à plusieurs reprises.

Les policiers sont à la recherche de suspects et la scène est actuellement surveillée. L’événement est sous contrôle par les policiers et sécuritaire pour la population. Le lieu impliqué est la même maison où une invasion de domicile a eu lieu en février dernier, où des vitres de la résidence avaient aussi volé en éclats. Une victime avait aussi été blessée, et avait dû être transportée en ambulance lors de l’événement, qui était alors relié à la guerre des gangs criminalisés pour le contrôle du marché de la drogue dans la région. En ce qui concerne le fait que des policiers ont été aperçus à l’hôpital de Jonquière, le porte-parole du SPS, Luc Tardif, explique que c’est parce que le blessé par arme blanche s’y est rendu par ses propres moyens, en dépit de son état. En ce qui a trait aux vérifications sur les routes de Saguenay qui ont été faites à Shipshaw et Chicoutimi tôt ce mercredi matin, Luc Tardif confirme que le tout a été levé. Les enquêteurs et policiers du SPS sont toujours en place sur la rue Des Saules pour y effectuer leurs vérifications et leur enquête. Entretemps, toute personne qui posséderait de l’information en lien avec cet événement est invitée à communiquer avec le Service de police de Saguenay au 418 699-6000. Cela peut se faire en toute confidentialité si la personne le désire.