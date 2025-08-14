Grand excès de vitesse au Lac-Saint-Jean

Les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté samedi dernier un jeune homme pressé au volant, qui avait peut-être hâte de revenir au Saguenay.

L’interception a eu lieu sur la route 169 à Péribonka. Le conducteur a été capté en situation de grand excès de vitesse, alors qu’il circulait à 148 km/h dans une zone de 90 km/h. Le conducteur, un homme âgé de 19 ans, de Chicoutimi, a reçu un constat d’infraction de 1 099$ assorti de 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec et invite les automobilistes au respect des limites établies.