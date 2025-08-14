Une jeune blessée après une collision avec un orignal

Les agents du Service de police de Saguenay (SPS) ont été appelés sur les lieux d’une collision impliquant une voiture et un orignal, lundi soir vers 21h35 sur la route Mathias à Shipshaw, près de l’intersection de la route Harvey.

L’automobiliste, âgée dans la vingtaine, a été transportée au centre hospitalier pour y soigner des blessures légères. L’orignal est décédé instantanément suite à l’impact. Le porte-parole du SPS, Luc Tardif, précise que la carcasse de l’animal a été prise en charge par les employés du ministère des Transports et de la Mobilité durable.