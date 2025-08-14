Son véhicule lui roule sur la jambe

Un événement qui aurait pu avoir des suites fâcheuses s’est déroulé samedi après-midi vers 15h30, sur un terrain de camping au Saguenay.

Le tout est survenu alors qu’un visiteur, âgé de plus de 70 ans et seul dans son véhicule, a voulu sortir du site. Arrivé à la hauteur de la barrière, le sexagénaire sort sa carte magnétique, ouvre sa fenêtre pour faire lever la barrière, mais échappe sa carte. Il ouvre alors sa portière, mais perd l’équilibre et tombe en bas de son véhicule. Ce dernier, qui n’avait pas été immobilisé sur le mode Park, roule alors sur la jambe de l'automobiliste au sol, dévale une pente sans conducteur, et termine son trajet en frappant un véhicule de luxe stationné plus bas.

Les deux véhicules ont subi des dommages lors de l'impact. Les premiers répondants tels que le Service de police de Saguenay (SPS) et les ambulanciers ont été demandés sur place. Le porte-parole du SPS, Luc Tardif, confirme que le septuagénaire a été évalué par les ambulanciers sur place. Il s'en sort finalement avec une blessure mineure au niveau du genou qui n'a pas nécessité de transport vers le centre hospitalier.

Comble de chance: personne, adulte ou enfant, ne se trouvait sur le trajet du véhicule qui a continué un court chemin sans conducteur, alors que le camping était fort achalandé samedi en raison d’une activité familiale.