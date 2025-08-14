Elle saute dans les bras des policiers

Les sapeurs du Service de sécurité incendie de Saguenay ont eu à combattre un incendie vers 2h30 du matin, dans la nuit de lundi, sur la rue Thomas-Duperré à Chicoutimi.

Arrivés sur place avant les pompiers, les policiers du Service de police de Saguenay (SPS) ont eu à secourir une locataire à l’étage, coincée, alors que les flammes l’empêchaient d'avoir accès à la sortie par la porte d'entrée. La dame a dû sauter de sa fenêtre dans les bras des policiers. Personne n’a été blessé dans ce sauvetage. Les six autres résidents de l’immeuble, logés au sous-sol et au rez-de-chaussée, ont tous pu évacuer la maison sans problème. Selon les premières constatations, l’incendie n’est pas d’origine criminelle.