La route 170 totalement bloquée

Une sortie de route d’un camion transportant des substances volatiles occasionne actuellement la fermeture de la route 170 à Larouche, dans les deux directions, à la hauteur du Lac Samson.

Les gens qui doivent se rendre à Alma ou à Jonquière et qui avaient prévu de le faire via la route 170 doivent donc, selon la recommandation du ministère des Transports et de la Mobilité durable, passer la route 172 soit par Saint-Ambroise et se taper ainsi un long détour de plusieurs kilomètres. La porte-parole du ministère, Nathalie Girard, mentionne que la nature des substances volatiles transportées par le camion n’est pas connue, et que la route sera fermée pour plusieurs heures, possiblement même jusqu’en début de soirée. Un autre chemin de détour pourrait aussi être celui qui impliquerait de passer par Jonquière-nord, à partir du rang près de la municipalité de Larouche, mais Mme Girard priorise davantage la route 172, question d’éviter de la congestion.