Les recherches se poursuivent

Les proches de Mariame Balde, 24 ans, enceinte de sept mois, sont toujours sans nouvelles de la jeune femme de nationalité guinéenne qui manque à l’appel depuis jeudi dernier 24 juillet.

Rappelons que les enquêteurs et agents du Service de police de Saguenay (SPS) poursuivent leurs recherches, alors que le poste de commandement a notamment été stationné sur la rue des Eudistes, dans le quartier où est située sa résidence. Les proches de Mariame Balde disent avoir des raisons de craindre pour sa sécurité. La dame mesure 1m65 (5 pieds 4), a les yeux bruns et les cheveux bruns tressés, et portait des souliers blancs au moment de sa disparition. Les policiers utilisent actuellement tous les moyens à leur disposition pour tenter de retrouver la jeune femme, incluant un drône qui a été mis à contribution pour survoler le boisé situé dans le secteur de la résidence de la dame. Nouvel élément dans l’enquête: une caméra de surveillance d’une résidence du secteur des recherches aurait capté des images de Mariame Balde en compagnie d’un homme, possiblement son conjoint. Le SPS ne confirme pas cette information, mais la porte-parole Tanya Lapointe mentionne que les enquêteurs ont mis la main sur des images de caméras de surveillance de résidences avoisinantes. Rappelons que toute information relative à la disparition de la jeune guinéenne peut être transmise au Service de police de Saguenay au (418) 699-6000.