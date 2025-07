En état d’ébriété, elle accroche terre-pleins et panneaux

Le Service de police de Saguenay (SPS) a reçu un appel d’un citoyen samedi soir, vers 17 heures, comme quoi une automobiliste circulait avec une conduite erratique dans le secteur de la rue Delisle à Chicoutimi-nord. La conductrice a notamment accroché des panneaux et des terre-pleins sur son passage. La dame âgée d’une quarantaine d’années a finalement été interceptée un peu plus bas, dans une des bretelles de sorties du pont Dubuc. Conduite au quartier général, il s’est avéré que la conductrice était au volant de son véhicule avec plus du triple de la limite permise. La quadragénaire a été libérée avec promesse de comparaître.

La porte-parole du SPS, Tanya Lapointe, mentionne que les policiers ont aussi été appelés sur les lieux d’un événement dimanche soir vers 20 heures, et ont constaté qu’un homme dans la quarantaine s’était rendu sur les lieux en étant fortement intoxiqué par l’alcool. L’homme a été transporté au centre hospitalier, en raison de son état de santé, et l’on a ensuite procédé à des prélèvements sanguins visant à déterminer son taux d’alcoolémie. Finalement, en ce qui concerne la Sûreté du Québec, la porte-parole Ève Bochu-Joubert ne signale aucun événement du côté du Lac-Saint-Jean.