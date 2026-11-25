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Reconnaissance des bénévoles des territoires non organisés de la MRC du Fjord-du-Saguenay 2027

Présentation de l’initiative

Les bénévoles sont essentiels dans la vitalité et le dynamisme de nos territoires. Par leur générosité et leur dévouement, ils contribuent à améliorer la qualité de vie des utilisateurs et à faire rayonner nos territoires non organisés.

Afin de souligner leur contribution exceptionnelle, la MRC lance un appel de candidatures visant à reconnaître les bénévoles qui se distinguent par leur implication dans les territoires non organisés (TNO). Que ce soit le TNO Mont-Valin, Lalemant ou Ministuk.

Vous connaissez une personne dont l’engagement fait une réelle différence sur nos TNO? C’est l’occasion de mettre en lumière son apport et de lui témoigner toute notre reconnaissance. Les candidatures peuvent être soumises par toute personne souhaitant valoriser le travail remarquable d’un bénévole sur les TNO de la MRC.

Critères d’admissibilité

Être un bénévole impliqué dans une association de villégiateurs, une zec, un club de motoneige, un club de quad ou toute autre organisation oeuvrant sur les TNO de la MRC (Mont-Valin, Lalemant, Lac-Ministuk)

Consentir à la mise en candidature et à la diffusion de son nom si sa candidature est retenue

Critères de sélection

Les candidatures seront évaluées en fonction de la qualité de l’engagement bénévole, de son impact dans la communauté, du leadership démontré, du dévouement de la personne et de sa contribution à la vitalité du territoire. La durée de l’implication pourra également être prise en considération. La MRC souhaite reconnaître des bénévoles dont les actions font une différence réelle et positive au sein des territoires non organisés.

Dates importantes

La période de mise en candidatures est ouverte du 2 novembre 2026 au 11 janvier 2027 inclusivement.