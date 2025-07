Top 5 des gibiers les plus prisés par les chasseurs québécois

Au Québec, la chasse au gibier est une tradition bien ancrée, pratiquée autant pour la récolte que pour la passion du grand air. Selon le type de gibier visé, les chasseurs optent souvent pour une arme à feu adaptée à l’espèce et à l’environnement. Que vous soyez débutant ou expérimenté, découvrez dans cet article les cinq espèces de gibier les plus populaires auprès des chasseurs québécois. Ces pratiques sont encadrées par une réglementation stricte, visant à préserver les populations animales et les écosystèmes.

Le cerf de Virginie

Le cerf de Virginie est sans conteste l’un des gibiers les plus recherchés par les chasseurs du Québec. Il se chasse principalement à l’aide d’une arme à feu durant l’automne. Présent dans plusieurs régions, il est particulièrement abondant sur la Rive-Sud, en Estrie et en Montérégie. Sa chair tendre et sa taille en font un gibier prisé autant pour la viande que pour le trophée. Les chasseurs expérimentés adaptent leurs stratégies selon les habitudes de déplacement du cerf, souvent actives à l’aube et au crépuscule.

L’orignal

Plus imposant que le cerf, l’orignal représente un défi que plusieurs chasseurs québécois souhaitent relever chaque année. Son territoire vaste inclut les forêts de la Gaspésie, de la Côte-Nord et de l’Abitibi. Les permis sont contingentés, ce qui en augmente la rareté et le prestige. La chasse à l’orignal est souvent synonyme de tradition et d’expédition en forêt avec l’équipement adapté. La réussite de cette chasse repose en grande partie sur la connaissance du rut et l’utilisation judicieuse d’appels sonores.

Le canard

Très populaire auprès des amateurs de chasse au gibier migrateur, le canard est chassé principalement au début de l’automne. On le retrouve près des plans d’eau, marécages et rivières. Plusieurs espèces comme le colvert ou le canard noir fréquentent le Québec. Les chasseurs utilisent souvent des appelants et des cachettes naturelles pour optimiser leurs chances de succès lors de leurs sorties matinales. La patience et la discrétion sont essentielles, car ces oiseaux sont particulièrement méfiants et sensibles aux mouvements.

La gélinotte huppée

Appelée aussi "perdrix" au Québec, la gélinotte huppée est facile d’accès pour les chasseurs à pied. Elle vit principalement en forêt mixte, surtout en Mauricie et au Saguenay. Sa chasse se fait souvent avec un chien ou en marchant tranquillement. Sa taille modeste rend son abattage accessible, même pour les débutants. Elle offre une viande délicate très appréciée dans la cuisine traditionnelle locale. Son plumage camouflé et ses mouvements furtifs exigent toutefois une attention soutenue et une bonne acuité visuelle.

L’ours noir

De mai à juin, et puis à l'automne, les chasseurs québécois traquent l’ours noir, un gibier imposant et rusé. On le chasse souvent à l’affût, près de sites appâtés. Présent dans presque toutes les régions boisées, il exige une planification rigoureuse et un permis spécifique. Sa peau et sa viande sont toutes deux valorisées. La chasse à l’ours procure une expérience intense et inoubliable. Un bon repérage des traces et des habitudes alimentaires augmente considérablement les chances de succès.