Des défis stimulants attendent l’entreprise régionale 

Les Films de La Baie, entreprise spécialisée dans la production de vidéos documentaires et publicitaires, a vu son expertise se renforcer au fils des années, alors qu’elle doit s’adapter rapidement aux changements technologiques et numériques tout en ne se dénaturant pas. Une ère qui pousse à l’ingéniosité et qui permet de faire éclore de nouveaux projets.

« Ce qui change, avec la nouvelle vision qu’on se donne, c’est que maintenant, au lieu de tourner des capsules corporatives de deux minutes dans lesquelles sont présentés les services, on va aller faire des déclinaisons de 30 secondes pour les réseaux sociaux. Donc avec le même client, avec le même investissement, on va rentabiliser la prise d’images et créant cinq à sept capsules vidéo au lieu d’une, plus courtes, et qui pourront aller sur n’importe laquelle des plateformes Web », explique la propriétaire et directrice des Films de La Baie, Stéphanie Gagné.

Mme Gagné parle désormais d’un accompagnement 360, en ce qui concerne l’offre de son entreprise.

« C’est d’adapter dès le départ notre tournage, notre scénarisation, en prenant en compte qu’il y aura plus de capsules à faire rouler sur plusieurs semaines. Je ne réfléchis plus les concepts de la même façon. Ce que l’on veut, chez Les Films de La Baie, c’est perdurer encore longtemps et c’est en faisant certaines modifications comme ça qu’on en est mesure de le faire. De plus, ça ne change en rien notre professionnalisme », ajoute-t-elle.

C'est grâce à de nombreux collaborateurs que Les Films de La Baie pourront accompagner leurs clients dans la refonte ou la création de leur site web. Un défi stimulant aux dires de la principale intéressée.

« On va pouvoir décupler cette lumière-là qu’on met sur les entreprises d’ici. C’est hyper motivant comme c’est stressant aussi, embarquer dans quelque chose de nouveau. Surtout que ce n’est pas ma spécialité, mais j’ai de bons collaborateurs pour m’aider de ce côté-là. On va apprendre comment transformer et diffuser du contenu autrement. »

Rappelons que Les Films de La Baie déploie également ses compétences dans l’animation 2D.

Des hauts et des bas en 15 ans

Les Films de La Baie fêteront officiellement leur 15e anniversaire en avril 2026. Depuis les débuts en 2011, la compagnie a vécu des montagnes russes d’émotions, des victoires comme des difficultés.

« C’est en 2018 que j’ai rencontré Philippe Belley, qui était déjà propriétaire des Films de La Baie à ce moment-là. On était trois, donc moi, Philippe et Ken Allaire, monteur et directeur photo. On a ensuite procédé à l’agrandissement de nos locaux, qui étaient à l’époque situés sur la rue Racine à Chicoutimi. On est passé de trois employés à 13, on a connu une belle croissance en 2020 », mentionne celle qui est finissante 2004 de l’École supérieure en Art en technologie des médias.

Puis, un tragique événement a tout bouleversé: la mort subite de Philippe Belley en 2021, alors qu’il était en préparation pour traverser le lac Saint-Jean à la nage. Malgré l’immense vide laissé au sein de l’équipe, Stéphanie Gagné, qui n’avait plus la foi de continuer, l’a pourtant fait. Pour son regretté ami et collègue, avant tout, mais parce que la vie suit son cours.

Après un déménagement au Carré Davis d’Arvida en 2023 et perdu quelques employés en cours de route, Stéphanie Gagné est prête à amener Les Films de La Baie a un autre niveau dans la prochaine année.

« Je suis contente qu’on ait gardé la même passion et la même volonté d’aider les entreprises locales à rayonner et à prendre de l’expansion. Ce que j’aime, c’est de découvrir toutes les pépites qu’on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean », admet-elle.