Le Quatuor Saguenay prend l’air !

Préparez vos couvertures et sortez vos paniers à pique-nique, parce que l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses partenaires lancent un tout nouveau concept: la mise en place de 10 concerts extérieurs gratuits en compagnie du Quatuor Saguenay, qui se dérouleront du 28 août au 1er septembre prochain.

« C’est un beau projet qui a vu le jour dans le cadre du renouvellement du Quatuor Saguenay. Le Quatuor Saguenay entame sa 37e saison, on parle d’une véritable institution dans la région. On part à la rencontre des gens sur tout le territoire et on offre des concerts à ciel ouvert, gratuitement, pour 70 minutes de musique », mentionne la directrice générale de l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Stéphanie Girard.

L’initiative a vu le jour grâce à une enveloppe de l’Entente de partenariat territorial du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), pour l’année 2024-2027, en collaboration avec Hydro-Québec. Le Quatuor Saguenay se déplacera donc aux quatre coins du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec une mission, soit celle de faire découvrir ses nouveaux visages et offrir des spectacles inoubliables.

« C’est un concept que l’on veut magnifier par les décors les plus beaux, les plus aimés et les plus fréquentés par la population. Par exemple, au Cap des roches à Saint-Fulgence, il y aura des envolées de parapente au même moment, tandis qu’au Quai municipal de Roberval, il y a aura le passage de voiliers. Le tout dans un ambiance de détente avec de la très belle musique, relevée, mais accessible à tous », témoigne-t-elle.

Le Quatuor Saguenay performera notamment à Sainte-Rose-du-Nord (Quai municipal), à Chicoutimi (Parc de la Rivière-du-Moulin), à La Baie (O’Gelato et Cacao) et plus encore. Mme Girard invite d’ailleurs les gens à venir prendre l’apéro ou encore à s’installer pour un pique-nique en famille.

« Le programme sera servi aux gens comme une boîte de chocolats. On va leur demander de participer, donc ce seront eux qui choisiront l’ordre des œuvres qui seront présentées. Toutes les pièces auront un lien avec la nature », précise-t-elle.

En cas d’intempérie, les concerts auront lieu dans des endroits couverts.

Un vent de fraîcheur

En juin dernier, l’Orchestre symphonique annonçait la venue de trois nouveaux musiciens pour rejoindre l’altiste Luc Beauchemin au sein de cet ensemble: Jeanne-Sophie Baron et Jessy Dubé au violon ainsi que Simon Desbiens au violoncelle.

« En mai 2023, Nathalie Camus et David Ellis annonçaient leur retraite après plus de 35 ans de carrière. Pendant deux ans, on s’est ensuite questionné à savoir comment est-ce que l’on pouvait faire revivre cette formation, avec des enjeux de financement mêlés à tout ça. Pendant ce temps, les deux membres restants, Marie Bégin et Luc Beauchemin, ont continué à faire des concerts en invitant à chaque fois de nouveaux musiciens. Marie Bégin a dû quitter peu de temps après, donc le recrutement s’est entamé dans le but de trouver des personnes qui avaient de forts liens avec la région », raconte Stéphanie Girard.

Ayant aussi un talent pour la composition, des pièces originales signées Simon Desbiens pourront être découvertes par le public très prochainement, alors qu’une nouvelle tournée démarrera pour le Quatuor Saguenay à l’automne 2025. Ce sera un rendez-vous les 21, 22 et 23 novembre à Jonquière, Dolbeau-Mistassini et Saint-Gédéon.