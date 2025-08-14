La passion est toujours présente

Vous l’avez certainement vu passer au fil des années, cette maison jaune au toit rouge agrémentée de personnages plus colorés les uns que les autres, peinte sur un bâtiment de la rue Saint-Dominique à Jonquière. L’Atelier J’Art, dès son ouverture il y a 20 ans, a su poser les bases de ce qu’allait devenir la créativité avec un grand A. Aujourd’hui encore, la passion ne prend pas de repos pour l’artiste multidisciplinaire Janie Gauthier.

« 20 années, ce n’est pas rien. Au début, quand Maurice était en vacances, on en profitait pour effectuer des agrandissements. À l’époque, l’espace était tout petit. Et c’est vrai que quand on regarde le travail accompli, on est très fiers de ça. Si un jour on ferme, on ne sera pas gêné de ce qu’on aura fait ici », estime Mme Gauthier, en entrevue avec Le Réveil.

Dans sa boutique, en plus de proposer différents produits, elle organise encore plusieurs fois par semaine des ateliers de peinture où de nombreuses personnes viennent exprimer leur inventivité. Ces adeptes, majoritairement des femmes retraitées, se rassemblent et échangent, partageant rires et anecdotes.

« Je me rappelle, on était ouvert sept jours du sept, on avait du gaz à revendre ! Les cours s’enchaînaient, à ce moment principalement offert à des personnes handicapées. Je crois que c’est même eux qui m’ont appris à enseigner. Maintenant, j’ai encore près de 25 élèves. Les cours se font sous la forme d’ateliers libres, trois après-midis par semaine et un soir », explique-t-elle.

Parallèlement, c’est au mois de mai dernier que Janie Gauthier a participé à une initiative de récupération et de transformation organisée par la Maison de Quartier de Jonquière. Elle a entièrement revampé un meuble usagé pour lui donner une deuxième vie, avec des produits en provenance de sa boutique. Ce partenariat pourrait perdurer, alors que les deux parties sont en pourparlers concernant des formations qui pourraient être données à l’automne.

Prioriser les produits d’ici

L’Atelier J’Art propose une grande variété de produits québécois et régionaux, un aspect plus qu’important aux yeux de Janie Gauthier.

« On est dépositaire des produits Finitions EVO, dont l’entrepôt est à Chicoutimi et des produits DEMCO, entièrement fabriqués au Québec. Sans oublier les toiles Apollon, qui existent depuis de nombreuses années. »

Tout comme les produits, les outils pour pratiquer le médium ont aussi beaucoup évolué. Janie Gauthier essaie de s’adapter aux nouveautés du marché, tout en ne s’éloignant pas de ce qu’elle connaît déjà, comme la peinture sur bois, à l’huile, acrylique et à l’encaustique.

Une passion qui remonte à loin

Janie Gauthier baigne dans le monde artistique d’aussi loin qu’elle se souvienne.

« Mes livres d’école étaient constamment barbouillés. Quand j’étais jeune, mes parents enseignaient la danse, puis à 13 ans j’ai commencé à enseigner à mon tour. Mon premier diplôme officiel était pour avoir terminé mes études en couture. Aussi, c’est peu de temps après que j’ai su que Sophie Lebeuf, qui était installée près de chez moi sur la rue Saint-Daniel, donnait des cours de peinture. Je me suis donc essayé, et c’est comme si j’avais toujours fait ça », mentionne la principale intéressée.

Elle a ensuite complété un bac en art, qui lui a permis d’apprendre davantage sur la discipline et se forger une identité artistique bien à elle.

C’est d’ailleurs toujours la flamme du métier qui l’allume en 2025. Malgré les difficultés rencontrées comme la montée de l’achat en ligne, un achalandage qui se fait de moins en moins ressentir et le manque de relève, Janie Gauthier et son conjoint Maurice ne compte pas arrêter de sitôt.

« On peut durer encore longtemps nous autres ! On y croit. On continue d’être une des bonnes références au Saguenay-Lac-Saint-Jean. »