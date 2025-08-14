Un succès retentissant pour la 3e édition du Culte de Port-Alfred

Ce fut un autre succès pour le culte du Port-Alfred, qui se tenait ce samedi 2 août pour une 3e édition à La Baie. Disons que les visiteurs n’ont pas été déçus, alors qu’ils étaient près de mille spectateurs, jeunes et moins jeunes, familles et aînés à s’être rassemblés dans le cadre des festivités.

Il s’agissait d’une édition extraordinaire, aux dires de l’organisateur de l’événement, Andy Ellefsen. Lui et son équipe ont encore mis le paquet avec une programmation solide et 100% régionale, incluant des artistes comme Joël Martel, Sheenah Ko, Bruno Rodéo et Léa Deschênes.

« C’est aussi un endroit exceptionnel, avec l’église Saint-Édouard, le presbytère, le site et ses arbres centenaires, il y a une ambiance bien particulière au culte de Port-Alfred. Tous les participants, bien sûr, collaborent à cette belle ambiance-là. C’est un festival à la fois patrimonial, artistique, culturel et historique même. C’est 100% que du positif », émet-il.

Parallèlement, l’organisation du festival s’est effectuée à merveille, l’équipe étant plus expérimentée en ce qui à trait aux préparatifs d’une telle journée. M. Ellefsen mentionne également que l’objectif demeure le même depuis trois ans: valoriser le patrimoine de Port-Alfred tout en offrant une activité pour promouvoir la culture régionale. Après les bonnes nouvelles reçues concernant l’achat de l’église Saint-Édouard la semaine dernière, celui qui est aussi vice-président de l’organisme Patrimoine Saint-Édouard fait état des travaux débuteront ce mois-ci.

« Les travaux pour la toiture vont débuter bientôt, donc une belle toiture neuve avec l’argent qu’on a reçu de part de Ville Saguenay, soit une partie du 2,5 million. Le clocher va être fermé comme il se doit, il faut aussi remettre du ciment entre les pierres à l’extérieur. C’est un projet de longue haleine, mais ce sont de très belles nouvelles que nous avons eu la semaine passée. Avec le Culte, le timing était parfait », souligne-t-il.

Et bien entendu, une 4e édition du Culte de Port-Alfred est dans les cartons, précise M. Ellefsen.