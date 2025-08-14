43 000$ accordés au Festival de la chanson de Saint-Ambroise

Le gouvernement du Québec octroie une somme de 43 000$ en soutien au Festival de la chanson de Saint-Ambroise, qui se déroule jusqu’au 9 août prochain.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 25 000$ au Festival grâce au programme Aide aux événements culturels, alors que le ministère du Tourisme accorde 18 000$ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Rappelons que le Festival de la chanson de Saint-Ambroise met en valeur le talent musical de la relève francophone. Une soixantaine de jeunes artistes se produiront sur trois scènes afin d’émerveiller le public et partager leur passion.