Bravo Chuck

Ce n’est pas la première fois que j’écris sur cet individu. Les partisans de baseball régional et des Voyageurs de Jonquière se souviennent de l’été 2023 où l’équipe avait mis la main sur un certain Charles Davalan, un joueur avec un potentiel extraordinaire qui pouvait, à lui seul, changer l’allure d’un match.

Dimanche soir, j’ai sauté de joie lorsque j’ai vu qu’il a été repêché au 41e rang du repêchage 2025 du baseball majeur par... les Dodgers de Los Angeles ! Le p’tit gars de Saint-Bruno-de-Montarville de cinq pieds neuf pouces réalise son rêve : avoir l’opportunité de jouer dans les ligues majeures !

Évidemment, ce n’est pas le premier québécois à entendre son nom lors du repêchage de la MLB. Et même dans les dernières années, le nombre de petits joueurs de chez nous a augmenté. Depuis le passage des Éric Gagné, Russell Martin et avant eux Denis Boucher, la porte s’est ouverte pour les québécois qui souhaitent évoluer dans le plus grand calibre de baseball.

À cette position, Charles Davalan devient le québécois le mieux repêché depuis Philippe Aumont qui a été sélectionné au 11e rang en 2007.

Plusieurs se souviennent encore de son passage à Jonquière lors de l’été 2023. Dès son premier match, le 19 juin contre Charlesbourg, Davalan a démontré qu’il avait quelque chose de plus que tous les autres. Trois coups sûrs en quatre présences, deux points marqués, trois points produits et un travail exceptionnel en défensive. Les quelques 500 spectateurs au stade Richard-Desmeules venaient de faire la rencontre avec un phénomène.

Quelques jours plus tard, il en remet avec un 4 en 4, quatre points marqués, un circuit et permettant. Dès cette rencontre, il est devenu une attraction. Près de 1200 personnes voulaient voir les prouesses du jeune de 19 ans à l’époque.

Moins de deux mois plus tard, Charles Davalan disputait un dernier match à Jonquière. Devant une salle comble, il reçoit probablement la plus belle ovation qu’un joueur a eu dans l’histoire du stade Desmeules lorsqu’on le retire du match avec une manche à jouer. Malgré une vingtaine de matchs seulement dans l’uniforme jonquiérois, il aura été en mesure de faire partie de l’histoire de cette formation. Une moyenne au bâton de ,485, 33 coups sûrs et 34 points marqués en seulement 20 rencontres !

Depuis, Charles Davalan continue son développement aux États-Unis. Sa dernière campagne, avec les Razorbacks de l’Université de l’Arkansas, il a maintenu une moyenne de ,346 avec 93 balles placées en lieu sûr, 71 points marqués, 60 points produits et 14 circuits.

Ce sont des statistiques qui démontrent hors de tout doute qu’il aura un jour sa place dans le baseball majeur. De plus, avec une formation prestigieuse comme les Dodgers de Los Angeles, il pourra suivre les traces d’Éric Gagné et Russell Martin qui ont connu beaucoup de succès avec cette équipe.

Les Voyageurs et leurs partisans ont été choyés d’avoir côtoyé ce jeune homme timide, vrai et humble qui fera briller le Québec au-delà des frontières dans les prochaines années... en tout cas je le souhaite !

Pendant ce temps, les Voyageurs connaissent une superbe saison mais vivement le retour à la maison au mois d’août et dans le stade Richard-Desmeules remis au goût du jour !