Les futures vedettes du tennis féminin seront de passage à Saguenay

Janick Émond

C’est le 20 octobre que se sera lancée la 17e édition du Challenger Banque Nationale de Saguenay. Jusqu'au 27 octobre, les futures vedettes du tennis féminin mondial seront de passage au Club de tennis intérieur d’Arvida. Les organisateurs du tournoi ont dévoilé le 10 octobre dernier la liste des participantes de cette 17e édition.

La championne en titre de l’an dernier, la Torontoise Katherine Sebov, sera de retour à Saguenay pour y défendre sa couronne. La 288e raquette mondiale avait également conquis les grands honneurs en 2018 et sera en quête de son premier titre de la saison.

Les Canadiennes Stacey Fung (270e), Carson Branstine (275e) et Victoria Mboko (356e), qui ont toutes atteint un sommet personnel cette année, feront également partie du tableau principal.

Fung a remporté un tournoi W35 et a signé sa première victoire sur le circuit de la WTA cet été. Branstine a récolté trois couronnes cette année, dont celle du W75 de Sumter, en Caroline du Sud, tandis que Mboko, qui est âgée de 18 ans, a été couronnée championne du tournoi W35 sur la terre battue de Darmstadt, en Allemagne, en juillet dernier.

D’autres jeunes joueuses talentueuses se joindront à ce groupe, dont la Croate Petra Marcinko (302e), championne des Internationaux juniors d’Australie en 2022.

La Thaïlandaise Lanlana Tararudee (179e) et la Croate Lucija Ciric Bagaric (188e), toutes deux âgées de 20 ans, seront les deux premières têtes de série à Saguenay.

Il faudra également surveiller la Tchèque Gabriela Knutson (195e), qui sera la troisième tête d’affiche, ainsi que l’Américaine Maria Mateas (210e), championne en titre du Challenger Banque Nationale de Granby.

Les Canadiennes Kayla Cross, Cadence Brace, Isabelle Boulais, Ana Grubor, Mia Kupres et Ariana Arseneault participeront aux qualifications dans l’espoir de se tailler une place au tableau principal.

Nouveautés

Quelques nouveautés font leur apparition pour cette 17e édition. Tout d’abord, le Challenger devient cette année un tournoi W75+H, le H représentant l’hospitalité. Le tournoi était auparavant classé comme un tournoi W60.

« Cette nouvelle classification signifie que les chambres des joueuses qui accèdent au tableau principal sont payées tant et aussi longtemps qu’elles demeurent en liste. C’est une super belle nouvelle pour les joueuses, qui ont beaucoup de dépenses à couvrir. Déjà, se rendre ici à Saguenay, ça représente des frais de déplacement important », commente la présidente du tournoi, Caroline Delisle.

Également, en nouveauté, une journée familiale aura lieu le 20 octobre à l’occasion de l’ouverture du tournoi.

L’entrée sera gratuite pour cette première journée, et des maquilleurs seront sur place pour amuser les plus jeunes. Plusieurs petites activités auront aussi lieu durant la journée.

L’objectif de cette journée familiale est de faire découvrir le tennis au plus large public possible.

Écoresponsabilité

Le Challenger de Saguenay poursuit cette année son virage vert entrepris il y a quelques années. Après avoir éliminé le plus possible le plastique, les organisateurs réduiront cette année l’utilisation du papier.

« En 2024, nous poursuivons ce virage en éliminant le plus possible le papier avec les brochures électroniques et la vente de billets en ligne. Nous allons également faire la gestion des matières résiduelles. »

De plus, deux véhicules électriques seront utilisés afin de faire le transport des joueuses.

Impacts jeunesse

La mission première du Challenger est de contribuer au développement de la relève dans la région.

En 2018, le programme des Petits Espoirs voyait le jour. Ce programme offre aux jeunes de 8 à 10 de s’entraîner 3 fois par semaine, de septembre à juin.

Grâce au Challenger et au Club de tennis, le coût d’inscription au programme est plus que favorable.

« Nous avons créé ce programme dans le but que les jeunes puissent se joindre au programme sport-études tennis. C’est un beau succès, le programme étant aujourd’hui à pleine capacité. »

Une baisse avait été remarquée dans le programme sport-études, mais après le lancement du programme des Petits Espoirs, une hausse du nombre de jeunes a été remarquée. Aujourd’hui, on compte environ 17 jeunes inscrits en sport-études tennis à Saguenay.

Le Challenger a un impact également sur l’intérêt des jeunes envers le tennis. Dans les semaines suivant le tournoi, beaucoup de personnes appellent au Club afin de s’inscrire pour suivre des cours.