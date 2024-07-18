Anthony Jomphe champion du prestigieux tournoi du Duc de Kent 

← Retour

Tirant de l’arrière par quatre coups sur le meneur au début de la deuxième et dernière ronde du tournoi, le golfeur de Chicoutimi Anthony Jomphe a remonté la pente et a remporté la 90e édition du prestigieux tournoi du Duc de Kent, le 3 juillet dernier sur le terrain du Club de Golf Royal Québec.

À sa 5e participation à ce tournoi, le jeune homme de 19 ans arrivait avec une idée claire en tête. Il voulait remporter le plus prestigieux tournoi de golf au Québec cette année.

« Mon golf est bon de ce temps-ci, mes rondes de pratique se sont bien passées juste avant, donc j’arrivais là pour gagner », raconte Anthony Jomphe, quelques jours après sa victoire.

La première journée du tournoi ne s’est cependant pas passée comme prévu pour le Chicoutimien, en terminant -2.

« J’ai eu un peu de misère sur les verts, mais le reste s’est assez bien passé. Mais j’avais pris un retard de quatre coups sur le meneur. »

Il fallait donc que tout tombe bien en place lors de la deuxième journée pour qu’Anthony enfile le fameux veston à carreaux. Avec une performance presque sans faute lors de la deuxième journée, terminant -5, et quelques erreurs des golfeurs devant lui, Anthony a pu réaliser son rêve de remporter le Duc de Kent.

« J’ai profité de mes opportunités sur les verts lors de la deuxième ronde, et ç’a été payant. C’était un rêve de gagner ce tournoi. Ça faisait quelques années que j’y participais et que je voyais les gagnants enfiler le veston à carreaux et je trouvais que ça avait l’air le fun. Et de l’enfiler à mon tour, c’est un sentiment spécial. C’est une belle réalisation pour moi, qui voit mes efforts porter leurs fruits. »

Au terme du tournoi, Anthony a remis une carte de 137 (-7), terminant deux coups devant le joueur en deuxième position.

Triple couronne

Le tournoi Duc de Kent est la première étape de la Triple couronne, qui se déroule sur trois semaines consécutives.

La semaine après le Duc de Kent a eu lieu l’Alexandre de Tunnis, où ça s’est moins bien passé pour Anthony Jomphe. Avec une carte cumulative de +3, il a terminé en 23e position.

« Le golf, c’est difficile d’être constant. Il y a souvent un momentum, et d’avoir un autre gros tournoi rapidement comme ça, ç’a été difficile. »

Prochaines étapes

Au début août, Anthony participera au Championnat canadien amateur, qui aura lieu en Saskatchewan.

« Sinon, à plus long terme, je vais poursuivre mes études au HEC de Montréal et m’entraîner encore. J’ai quelques autres tournois de prévus. J’envisage aussi de rejoindre une université américaine l’an prochain, ça reste à voir. »