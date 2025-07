Un lancement en force des inscriptions

← Retour

Saguenay Baseball

Tirée de Facebook

Les inscriptions pour la saison d’été 2024 de baseball à Saguenay ont débuté en force. Un peu plus d’une semaine après le lancement des inscriptions, Saguenay Baseball comptait déjà pratiquement 50 % de sa clientèle de l’an dernier.

« C’est un très bon début. Ce qu’on souhaite cette année, c’est au minimum d’atteindre le nombre d’inscriptions de l’an passé, voir avoir une augmentation. Et avec un bon départ comme ça, on est assez confiant d’atteindre ces objectifs », indique le coordonnateur chez Saguenay Baseball, Martin Lapierre.

En atteignant ces objectifs, l’organisation souhaite ainsi compter sur environ 750 inscriptions et pouvoir former près de 55 équipes.

La date limite pour s’inscrire est le 4 avril. La semaine suivante, à compter du 13 avril et jusqu’au 4 mai, se tiendra le camp d’évaluation des joueurs au stade de soccer de Jonquière, sous la supervision de Martin Lapierre.

« On aura un trois semaines de camp pour évaluer les joueurs et former les équipes. Normalement, toutes les équipes seront formées pour le 15 mai, justes à temps pour le début de saison le 25 mai. »

Recrutement

Pour ce qui est du recrutement d’entraîneurs et d’arbitres, Martin Lapierre souligne que le processus avance assez bien.

« Pour les entraîneurs, on a fait un appel aux membres pour voir ceux qui seraient intéressés et nous avons eu pas mal de réponses. Là, on attend de faire l’évaluation des joueurs et de former les équipes avant d’attribuer une équipe aux entraîneurs. »

D’ailleurs, le 11 mai aura lieu une convention pour les entraîneurs permettant à ces derniers de faire quelques accréditations importantes.

Pour ce qui est des officiels et des marqueurs, le recrutement débute à peine.

« Je crois qu’on aura une belle rétention de l’année dernière encore cet été. On devrait assez bien se maintenir et on s’en sort bien, mais on n’a jamais trop d’arbitres. On ne refuse personne qui est intéressé à s’impliquer. »

Voyageurs

Saguenay Baseball et les Voyageurs de Jonquière ont également conclu une entente dans les dernières semaines afin de s’aider mutuellement à développer le baseball dans la région.

« On ne sait pas encore exactement comment cette collaboration va s’articuler, mais il y a une chose qui est claire, les Voyageurs veulent redonner aux jeunes. On va possiblement s’arranger des entraînements entre des équipes et les Voyageurs, des choses comme ça. »