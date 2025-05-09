Déploiement policier autour d'une école

← Retour

Kénogami

Des agents du Service de police de Saguenay (SPS) ont été appelés jeudi à se rendre à l’école Sacré-Coeur de Kénogami pour une intervention particulière.

C’est qu’une information transmise au SPS faisait état qu’un homme tenant un fusil aurait été aperçu aux alentours de l’école. L’arrivée des policiers sur place s’est faite vers la dernière période “P5” en fin d’après-midi.

Selon des témoignages recueillis sur les réseaux sociaux par les parents d’enfants fréquentant l’école, ce sont des élèves qui auraient cru apercevoir par les fenêtres un homme tenir un fusil. Les policiers ont procédé à une foule de vérifications qui n’ont pas permis de confirmer quoi que ce soit sur ce qui aurait pu être observé.

Une communication de l’école a tout de même été expédiée ensuite aux parents, citant des mesures de renforcement qui pourraient être apportées subséquemment. Des mesures d’accompagnement ont aussi été mises en place auprès des élèves qui auraient pu être affectés par cet événement.

Le 92,5 ma radio d’Ici a logé un appel au service de police ainsi qu’au Centre de services scolaire De La Jonquière, un retour est attendu incessamment pour des éclaircissements quant à ce nébuleux événement.