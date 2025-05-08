À 155 km/h dans une zone de 50

← Retour

Arrondissement de La Baie

Un automobiliste a été capté vers 2h30 la nuit dernière par le radar des policiers à La Baie alors qu’il roulait à une folle vitesse de 155 km/h…dans une zone de 50.

Le conducteur a terminé sa course dans un lampadaire, qu’il a non seulement embouti mais également sectionné. L’homme a ensuite tenté de prendre la fuite à pied mais il a été rapidement rattrapé par la gent constabulaire. Miraculeusement sans blessures apparentes, l’homme dans la jeune vingtaine a tout de même été conduit préventivement au centre hospitalier, où on a profité de son séjour improvisé pour lui prélever quelques échantillons sanguins qui détermineront le taux d’alcool ou de drogues qu’il pourrait avoir consommé au préalable.

Le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), le sergent Simon Maltais, mentionne qu’en dépit de son jeune âge, le conducteur était déjà connu de leurs services, étant notamment en bris de conditions au moment de son interception. Il devra aussi faire face à des accusations d’entrave, de conduite dangereuse et possiblement de conduite avec les facultés affaiblies.

Le sergent Maltais signale que deux femmes ont aussi été interceptées dans la soirée de mercredi, conduisant leurs véhicules respectifs en ayant les capacités affaiblies. Appelé à souffler dans l’éthylomètre, il s’est avéré qu’une des deux femmes avait plus du double de la limite permise, alors que l’autre avait près du triple. Les deux conductrices ont été relâchées avec promesse de comparaître.