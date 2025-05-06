Plus de 3 000 $ d’amendes pour un coureur téméraire

← Retour

Course sur Talbot

Les agents du Service de police de Saguenay (SPS) ont été appelés à intervenir lundi soir sur le boulevard Talbot à Chicoutimi, en raison de problèmes de haute vitesse. — Archives CKAJ

Pour une seconde fois en 24 heures, les agents du Service de police de Saguenay (SPS) ont été appelés à intervenir lundi soir sur le boulevard Talbot à Chicoutimi, en raison de problèmes de haute vitesse. Ils ont donc mis en place une « Opération Rapides et Dangereux » entre 21h30 et minuit. Alors qu’ils étaient en train de faire des vérifications d’usage, deux conducteurs ont eu la mauvaise idée de faire une course en plein boulevard, sous le regard ébahi des policiers.

Un des deux conducteurs a écopé du “gros lot”, recevant d’abord un constat pour un grand excès de vitesse ayant poussé son engin à 168 km/h dans une zone de 90 km/h, le tout pour un billet se chiffrant à 1 536 $, accompagné de 14 points de démérite. Et pour avoir fait la course, il a aussi hérité d’une autre amende de 1 586 $ et de 12 autres points de démérite, pour un grand total de plus de 3 000 $ d’amendes et de 26 points. L’autre conducteur a aussi hérité d’une amende salée de 1 586 $ et de 12 points en moins, alors que les deux conducteurs se voient enlever leur permis de conduire pour sept jours. Le porte-parole du SPS, Luc Tardif, précise qu’au total 14 constats d’infractions ont été délivrés, dont deux concernant des permis de conduire expirés. Avis donc aux conducteurs qui confondent la portion du boulevard Talbot - qui part du boulevard de l’Université vers le sud - pour une piste de course: les policiers ne prendront aucune relâche avec des vérifications aléatoires sur une base régulière.