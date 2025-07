Les policiers semblaient chercher un ou plusieurs individus

← Retour

Contrôle de plusieurs voitures à Saguenay

Plusieurs agents du Service de police de Saguenay ont été déployés mercredi après-midi afin de contrôler les véhicules dans le secteur de Chicoutimi et de Laterrière. — Yohann Harvey Simard

Il n’a cependant pas été possible de savoir ce que les policiers cherchaient exactement. Mais selon la conductrice de l’un des véhicules contrôlés, ils étaient vraisemblablement à la recherche d’un ou de plusieurs individus.

« On a reçu une information et plusieurs policiers ont été déployés un peu partout sur le territoire. Mais il n’est pas possible de dire la nature des vérifications pour ne pas nuire à l’enquête », a déclaré la porte-parole Tanya Lapointe.

Les agents de l’Escouade régionale mixte (ERM) ont procédé à trois perquisitions, plus tôt cette semaine, à La Baie, en lien avec le conflit armé pour le contrôle de la vente de stupéfiants dans la région.