Cinq individus arrêtés en lien avec la vente de stupéfiants

Saguenay

La Section des projets spéciaux du Service de police de Saguenay a procédé, mercredi, à l’arrestation de cinq suspects en lien avec un important réseau de stupéfiants opérant sur le territoire de Saguenay.

Une enquête a été initiée en février 2024, après une perquisition dans l’arrondissement Jonquière, ce qui a mené les policiers à procéder à l’arrestation des cinq individus visés par des mandats.

Nicolas Gagnon, 33 ans et Jimmy Harvey 30 ans, tous deux de Saguenay, ont comparu le 29 janvier, sous des chefs d’accusations de trafic de stupéfiants et complot. Les trois autres, un homme et deux femmes, âgés entre 30 et 70 ans, ont été libérés sous conditions en attendant la suite des procédures et devraient faire face à la justice dans un avenir rapproché. Une quantité importante de cocaïne et de méthamphétamine ont été saisis lors de cette opération, de l’argent canadien ainsi qu’un véhicule.

Pour signaler toutes activités suspectes ou criminelles, la population est invitée à communiquer avec le SPS de façon confidentielle au 418-699-6000 ou via courriel à [email protected]