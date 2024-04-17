Le SPS veut rassurer la population de Saguenay face aux événements violents

← Retour

Le directeur du Service de police de Saguenay (SPS), Mathieu Perron, s’est fait rassurant envers la population lors d’un point de presse concernant les événements violents qui se sont produits sur le territoire au cours des derniers jours.

« Le Service de police est là pour vous, la population, pour assurer votre sécurité. Les renseignements, les caméras de surveillance, le porte-à-porte, les discussions avec les résidents des secteurs touchés, tous les moyens à notre disposition sont utilisés pour trouver l’information nécessaire à l’enquête », a mentionné Mathieu Perron, qui était également accompagné des membres de son État-major.

Rappelons que trois événements en lien avec des crimes violents sont survenus à Saguenay jusqu’à tout récemment. À commencer par le véhicule utilitaire sport criblé de balles qui a été retrouvé le 9 avril dernier près de la rue Jacques-Cartier à Chicoutimi. Les policiers ont été en mesure de confirmer qu’il s’agissait d’une tentative de meurtre.

Ensuite une deuxième tentative de meurtre s’est produite, alors qu’un homme a été gravement blessé par les projectiles d’une arme à feu à La Baie. Le lendemain, mardi 16 avril, quatre individus ont été arrêtés à Jonquière. Le véhicule dans lequel ils prenaient place contenait plusieurs armes à feu.

Mathieu Perron a souligné qu’il n’était pas possible, pour le moment, de lier ces dossiers entre eux. Cependant, il ajoute que le phénomène de la violence armée s’étend à la grandeur de la province et que malheureusement, le Saguenay n’a pas été épargné.

« Depuis début 2023, on a vu la violence armée prendre de l’ampleur partout au Québec et à Saguenay, on fait partie de cette situation-là. Oui des armes ont été saisies, il y a aussi des armes qui circulent, ça s’est sûr et certain. On travaille d’arrache-pied pour essayer d’enlever ces armes-là le plus rapidement possible de notre ville », témoigne-t-il.

Le nouveau directeur du SPS a aussi appelé à la prudence avec les réseaux sociaux, notamment lorsqu’il est question d’affaires importantes comme le sont ces événements toujours sous enquête. Il incite d’abord les citoyens à rapporter tout élément suspect.

« La population peut être nos yeux et nos oreilles. Un signalement à la police, ce n’est jamais du temps perdu. On s’aperçoit que ça discute beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce qu’on dit aux gens, c’est de ne pas prendre de chance. Si vous voyez quelque chose de suspect, c’est notre rôle, on est là exactement pour ça. Quand on veut assurer la sécurité de nos citoyens, bien on a besoin de ces gens-là qui nous dénoncent les situations qui peuvent être particulières », conclut-il.