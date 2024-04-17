La page de Yannick Gagnon

← Retour

Les dernières NOUVELLES

Mes collègues et moi avons convoqué les dirigeants de l’entreprise Rio Tinto Alcan à une importante rencontre dans les prochains jours.

Jonquière (Arvida) et la région sont un chef de file mondial dans la production d’aluminium grâce entre autres, à leurs nombreux avantages concurrentiels qui en font un endroit de prédilection hautement stratégique depuis un siècle. Cette rencontre sera donc l’occasion pour la compagnie de discuter des projets en cours d’élaboration pour notre région et de sa vision pour l’avenir de l’industrie régionale. Mon travail est de bien connaître l’orientation et la vision de l’entreprise pour m’assurer que nos intérêts collectifs soient parfaitement alignés.

En collaboration avec ma collègue Geneviève Guilbault, je suis heureux d’annoncer une somme qui oscillera entre 5 à 10 millions de dollars pour la réfection du pont au-dessus de la rivière aux sables située sur la rue du Vieux-Pont.

D’ailleurs, saviez-vous que ce pont névralgique pour notre communauté a été couvert de 1906 à 1958 ?

Ça construit des logements à Jonquière!

En 2023, la Ville de Saguenay a octroyé des permis pour l’ajout de 362 logements à Jonquière. Pour ma part, je travaille toujours aussi avec Loge m’entraide pour boucler le financement final du projet de coopérative d’habitation La Solidarité dans le secteur Kénogami ce qui pourrait ajouter une quinzaine d’unités destinées aux familles démunis du territoire. Les logements à Jonquière, on s’en occupe!

YANNICK sur le terrain

Le 11 avril dernier, la Chambre de commerce et d’industrie Le Fjord a tenu un événement avec les entreprises de la région pour discuter du potentiel économique et social que serait la désignation d’une zone d’innovation en aluminium (ZIAL) par notre gouvernement. J’étais présent avec mes collègues Andrée Laforest et Donald Martel.

Samedi de Pâques, je suis allé faire un tour au traditionnel Cocothon du Club Optimiste de Jonquière au Parc de la Rivière aux-Sables. Bravo aux organisateurs pour ce franc succès qui a su ravir les enfants au grand plaisir des parents et grands-parents présents.

Le 23 mars, je suis fier d’avoir pris part au souper-bénéfice de l’équipe de basketball L’express de l’école Riverside, seule école anglaise dans la région située à Jonquière. J’en ai également profité pour voir l’avancement des travaux. Rappelons que notre gouvernement a investi 7,5 millions de dollars pour le projet d’agrandissement de l’école.

YANNICK À QUÉBEC

À titre d’adjoint gouvernemental à la ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, je suis fier de contribuer au projet de loi 45 en siégeant sur la commission parlementaire visant à améliorer et assainir l’environnement des personnes qui pratiquent des sports et/ou des loisirs au Québec.

Dernièrement, j’ai eu la chance d’accueillir à l’Assemblée nationale, Noémie Gravel, une étudiante au baccalauréat en études appliquées à l’Université de Sherbrooke, originaire de Jonquière. Ce stage de deux jours lui aura permis d’en apprendre un peu plus sur le travail de parlementaire. Je lui souhaite bonne chance pour la suite de ses études et je suis convaincu que nous réentendrons parler de Noémie Gravel dans les prochaines années !

À SURVEILLER

1. La Grande corvée de Jonquière organisée par la Corporation Centre-Ville de Jonquière (CVJ), le samedi 20 avril de 9 h à 11 h 30.

2. Spectacle de l’APDPH « Nos chanteurs disparus », le vendredi 3 mai à 17 h au Centre communautaire de Jonquière.

3. La Corvée de nettoyage au lac Kénogami, le samedi 4 mai. De 8 h à 10 h dans le stationnement du Dépanneur de la Coop.

4. Barrage routier au profit de Jonquière-Médic, le jeudi 9 mai. Soyons généreux pour ce service unique et apprécié de tous!

LES RAYONS DE NOTRE COMTÉ

Qui ne connaît pas Mme Diane Aubin ?

Fière fleuriste depuis près de 60 ans et 43 ans à titre de propriétaire de l’entreprise Salon Diane Aubin fleuriste située sur la rue St-Dominique, Mme Aubin n’a plus besoin de présentation.

Véritable institution jonquiéroise, elle a décidé de diminuer graduellement ses activités à partir de l’automne prochain passant ainsi officiellement le flambeau à sa fille, Mme Caroline Larouche. Mais, grande passionnée, elle donnera tout de même un coup de main à sa fille durant les matinées. D’ailleurs, l’expertise de ce commerce perdurera puisque Mme Larouche est également une fleuriste d’expérience qui cumule 30 années de service. Félicitations à nos grandes dames de fleurs (coeur) de Jonquière!

