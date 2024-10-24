Produits forestiers Résolu devient Domtar

← Retour

Changement de nom

Le Groupe Papier Excellence qui vient d’acquérir Domtar Corporation et Produits forestiers Résolu (PFR) ainsi que l’ancienne entreprise Paper Excellence prend le nom de Domtar pour former une société unifiée de produits forestiers.

« Cette intégration constitue un alignement stratégique des forces, des ressources et du savoir-faire des entreprises et elle créera une organisation plus forte qui misera sur la croissance et l’innovation tout en maintenant les normes les plus élevées en matière d’intendance environnementale. Ensemble, les entreprises exerceront leurs activités sous le nom de Domtar », annonce par voie de communiqué de presse Antoine Kack gestionnaire, relations médias et affaires publiques – Est du Canada.

Domtar continuera à servir les marchés de la pâte, du papier, des emballages, du papier tissu et des produits du bois en misant sur ses capacités accrues pour offrir des produits et des services améliorés à sa clientèle à l’échelle mondiale.

« L’annonce d’aujourd’hui marque un chapitre important dans le cheminement de Domtar et elle représente le brillant avenir devant nous, a commenté John D. Williams, président non exécutif du conseil de gestion de Domtar (et ses sociétés soeurs). Avec une organisation entièrement intégrée, nous sommes mieux positionnés pour servir notre clientèle, renforcer nos relations avec nos principales parties prenantes et stimuler l’innovation dans l’ensemble de notre industrie. »

Domtar conservera des bureaux administratifs à Fort Mill, en Caroline du Sud, à Richmond, en Colombie-Britannique, et à Montréal, au Québec.