Arnold Chevrolet GM passe officiellement aux mains de L’Ami Junior

La nouvelle était connue depuis un moment, et la confirmation de la transaction s’est faite ce jeudi: le concessionnaire Arnold Chevrolet GM change de propriétaires.

Il passe aux mains du groupe Entreprises Amis Juniors, qui possède plusieurs concessions dans la région, dont L’Ami Junior Mazda, L’Ami Junior Nissan et la concession «Toutes les Marques ». L’acquisition a été finalisée le 1er juin dernier.

Rappelons qu’Arnold Chevrolet Buick GMC Cadillac est ancrée dans le paysage régional depuis 1979. Cette acquisition fait aussi en sorte que l’entreprise demeure une propriété d’appartenance 100% régionale.

Mentionnons que Les Entreprises Amis Juniors, fondées en 1976, opèrent principalement au Québec dans le secteur de l'automobile et des véhicules récréatifs motorisés, avec 13 concessions de voitures neuves, offrant entre autres plus de 84 modèles différents. Laurent Vallières, avec de nombreuses années d’expérience dans le domaine, fait son retour au sein du groupe, en tant que directeur général et partenaire au sein de l’entrepris